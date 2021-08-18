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鄉民讚爆！台酒青春露僅330元　識貨小資女早囤10罐以上

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文／C編

小資女也想要跟貴婦一樣抗老，即便到了熟齡肌，照樣緊繃Q彈，因此一定要做好功課，「Her和她」推薦網路上好評不斷的「台酒生技酒粕青春露品牌明星組 」120ml*6入，不只是鄉民用過紛紛回購，更重要的是不貴，一瓶特價才330元，用開架的價格買到專櫃級保養，當然一定要囤。

 ▼▼點圖搶特價▼▼ 

▲台酒,青春露,保養,Her和她。（圖／Her）

▲台酒生技酒粕青春露品牌明星組 120ml*6入組，原價10080元、特價1980元，點我購買

酒粕裡的酵母，可以幫助肌膚年輕緊緻，台酒生技青春露就是從酒粕萃取出營養元素，不只是添加酵母成分，更是搭配了褐藻萃取、桑白皮萃取、溝鹿角、黃花九輪草等等成分萃取，幫助肌膚保濕潤澤，重現緊緻透亮。

不只成分講究，台酒青春露質地看起來濃稠，實則一推開就像是水一樣化開，可以快速吸收，迅速為肌膚補水、鎖水，很多愛用的女孩更是不心疼地沾滿化妝棉濕敷，隔天醒來肌膚透亮又充滿彈力。

▲台酒,青春露,保養,Her和她。（圖／Her）

▲化妝水濕敷效果更好。（圖／pexels）

盤點一下網路上的評價，小資女們都不吝嗇的大讚，「用了4年了，定時回購」、「俗又大碗，好用＋1」、「有用過，覺得蠻滋潤的，效果保濕」、「好用、CP值很高、豪邁用不心疼」、「超好用，已經用超過10罐以上，連我媽都跟著用，家裡滿滿的囤貨」。

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▲台酒,青春露,保養,Her和她。（圖／Her）

▲台酒生技酒粕青春露品牌明星組 120ml*6入組，原價10080元、特價1980元，點我購買

「Her和她」推薦的「台酒生技酒粕青春露品牌明星組 120ml*6入組」，原價10080元、特價1980元，還不快趁著特價掃貨一波，以免恢復原價就來不及了，還沒用過的更是手腳要快！

關鍵字：

台酒, 青春露, 保養, Her和她, Her

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