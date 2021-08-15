一戀愛就變黏人精的3大星座！天蠍佔有慾強、Top 1缺乏安全感

編輯／Molly 圖／翻攝IG@tvndrama.official

不論是原本就很依賴他人，或平時是很獨立自主的人，有些人一談起戀愛就是很黏人，時時刻刻都想見到另一半，每天黏在一起也不嫌煩，只感覺甜蜜，像是以下3個星座就是「戀愛黏人精」代表，天蠍是佔有慾強，沒有自己生活圈也沒關係，守著愛人最重要。

巨蟹座



給人溫暖體貼印象的巨蟹座，其實有顆敏感的心，對於自己擁有的會非常依戀且依賴，加上很看重愛情和對家庭的嚮往，一旦碰到一個感覺能依靠的人，就會想跟對方從戀愛走到家庭生活，所以就會更加依賴對方，又因為敏感而容易多疑、胡思亂想，希望每一刻都能待在對方身邊，這樣才會讓他們有安心感。

天蠍座



非常重感情的天蠍座，一旦愛上一個人就會非常深情，滿眼都是對方，可以為另一半付出所有，但也因此他們佔有慾也很強，容易吃醋，喜歡時時守在戀人身邊，就連放假都不太想跟朋友出去，只想跟另一半膩在一起，甚至可以說他們的生活就只有工作和愛情，沒有自己的生活圈，但對天蠍來說能跟另一半黏你儂我儂最要緊，其他都不重要。

雙魚座



很需要別人注意和關愛的雙魚座，依賴心本來就很強，加上心思細膩、較敏感的的性格，容易多愁善感、情緒化，只要另一半不在身邊就很缺乏安全感，如果對方又沒有時常跟他們聯繫、回覆消息，就會讓他們內心的不安大爆發，胡思亂想，因此他們就想整天黏在另一半身邊。其實雙魚也知道自己容易想太多，但對他們來說，與其抱著不安感擔心，還是時刻能看見對方比較好。

►網公認「最難搞」3大星座！Top 1愛糾結、連自己都不懂



►愛翻舊帳的3大星座男！Top 1超會拐彎罵人、牡羊竟也上榜



►80%男生不懂女友氣什麼！男女思維4大差異：其實「我愛你」很好用