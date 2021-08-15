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「世界最美」NANA露出性感馬甲線　好體態靠每天100深蹲養成

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記者李薇／綜合報導

韓國女星NANA曾被喻為是「世界最美臉蛋」，擁有姣好外型的她不但擁有高顏值，身材也是一絕，最近她在個人IG分享一張照片，只見她身穿一套針織套裝，展現出纖纖細腰跟馬甲線，看起來超級性感。

▲娜娜,NANA,減肥,塑身,運動,世界最美臉蛋。（圖／jin_a_nana IG） 

▲NANA一轉身露出性感馬甲線。（圖／jin_a_nana IG）

NANA已經不是第一次分享火辣的照片，之前她也身穿黑色點點上衣，露出性感的肩頸，展現出絕美的天鵝頸，還有直角肩，看起來身上幾乎沒有一絲贅肉，身材超級好，也讓許多粉絲大讚的同時，紛紛都很羨慕。

▲娜娜,NANA,減肥,塑身,運動,世界最美臉蛋。（圖／jin_a_nana IG） 

▲NANA也經常穿得很性感。（圖／jin_a_nana IG）

NANA可以擁有如此好的身材，其實也是後天努力的成果，她之前就曾經在節目上面說過，不管如何忙碌，一定會上健身房，每天睡前也會做100下深蹲，或是100個仰臥起坐，可見愛美沒有捷徑可走，還是要腳踏實地的運動。

 ▲娜娜,NANA,減肥,塑身,運動,世界最美臉蛋。（圖／jin_a_nana IG）

▲NANA永遠完美的好身材。（圖／jin_a_nana IG）

另外，在飲食上，NANA也會控制盡量低鹽、並且選擇天然的食材，避免加工食品，並且不會讓自己餓肚子，每天也會喝到5公升的水，保持良好的新陳代謝，促進身體血液循環，搭配上運動，難怪擁有好身材。

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關鍵字：

娜娜, NANA, 減肥, 塑身, 運動, 世界最美臉蛋

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