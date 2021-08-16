少時秀英、Tiffany「下衣失蹤」撞衫尬腿　一言不合竟直接打起來！

記者王則絲／台北報導

少女時代成員孝淵於近日推出新歌《Second》，邀請眾多好友一起拍攝宣傳舞蹈影片，最新貼文中她請到好姐妹們秀英、Tiffany、俞利出鏡，在孝淵跳舞的同時其他人則演出另一部情境劇，只見秀英、Tiffany都採「下衣失蹤」造型，且全身上下大撞衫，兩人一言不合竟直接開打，抓頭髮、踢腿樣樣來，還讓無辜的俞利被波及，畫面笑翻網。

孝淵的宣傳影片以一組人馬負責跳舞，一組人馬完全無視並做自己的事呈現，用衝突感吸睛，這天孝淵穿著Fluffy的鉤針背心與短裙，搭配一頭金髮，頗有歐美少女風格，展現性感好身材。

▲孝淵近期積極宣傳新歌。（圖／翻攝自IG@hyoyeon_x_x）



而與秀英、Tiffany、俞利合作的影片裡，其中秀英與Tiffany皆穿著NIKE的紮染風上衣，以及內搭的貼身運動短褲，由於秀英的內搭褲接近膚色，還令人小擔心了一下是否曝光，兩人以「下衣失蹤」的造型秀出筆直長腿，互相尬起來，姣好身材根本分不出上下。

▲秀英、Tiffany私下好感情令人羨慕，經常穿著姐妹裝現身。（圖／翻攝自IG@tiffanyyoungofficial）



秀英與Tiffany這回全身撞衫，在影片情境中先是互相大吼、大吵，接著一言不合就抓起頭髮打起來，最後綁著春麗頭的俞利一邊彈吉他、一邊作勢打圓場，卻慘遭秀英波及，被狠狠地抓頭髮，結果俞利卻還一副淡定臉，這齣鬧劇讓網友們全都笑翻了：「為什麼這麼好笑」、「俞利好可憐哈哈」、「演技大爆發！」展現私下好感情。

▲俞利無辜被波及，被抓丸子頭模樣笑翻網友。（圖／翻攝自IG）



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