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性感歌后發福判若兩人！「運動裝腫一圈」網卻罕見大讚：真性情

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記者鮑璿安／外電報導

有「性感歌后」之稱的美國古巴裔歌手卡蜜拉卡貝羅（Camila Cabello），近期多次被捕捉到身材發福的模樣，她身穿輕鬆的運動中空套裝，過往纖細曲線消失了，幾乎是判若兩人，但這回網友卻罕見紛紛給予正面評價。

▲Camila Cabello 。（圖／CFP）

▲Camila Cabello有性感歌后封號。（圖／CFP）

卡蜜拉卡貝羅與尚恩曼德斯合作爆紅單曲《Señorita》後傳出緋聞，2019年宣佈交往，至今仍是外界矚目焦點。近期卡蜜拉卡貝羅更被拍到現身街頭遛狗的畫面，似乎是剛運動完，她身穿美國洛杉磯瑜伽品牌Alo Yoga運動套裝，搭配MCM包款，腳踩紐西蘭永續時尚品牌Allbirds小白鞋，穿搭十分隨性。

而藕粉色的中空剪裁，讓卡蜜拉卡貝羅的腰間部位格外吸睛，與過往「性感歌后」的模樣相比，身材明顯圓潤不少，纖腰徹底消失。

▲Camila Cabello 。（圖／CFP）

▲Camila Cabello先前與男友尚恩曼德斯散步，就曾被捕捉到發福畫面。（圖／CFP）

▲Camila Cabello 。（圖／翻攝自IG）

▲Camila Cabello 以正面態度看待身材變化。（圖／翻攝自IG）

但卡蜜拉卡貝羅已不是頭一次被捕捉到發福畫面，她先前曾公開表示：「我只是在公園裡跑步，我們是真正的女人，有橘皮組織、妊娠紋和脂肪很正常。」對於發福體態顯然完全不在意，而卡蜜拉卡貝羅的正面態度也引起網友盛讚：「很欣賞她能這樣穿出門」、「不用在意別人的眼光真好」、「自信就是一種美」。

關鍵字：

Camila Cabello, 卡蜜拉卡貝羅, 尚恩曼德斯, Shawn Mendes

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