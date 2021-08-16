fb ig video ETtoday search mobile

《機智醫生生活2》10句揪心台詞：有時不幸的事也會發生在善良的人身上

>

編輯／JJ　圖／翻攝自TVN

由曹政奭、柳演錫、鄭敬淏、金大明、田美都主演的韓劇《機智醫生生活2》自六月播出以來，繼承了第一季的高人氣，收視成績相當亮眼，「5人幫」之間有笑有淚的溫馨劇情令人忍不住一直看下去，同時也透過寫實的故事，讓人產生深刻共鳴，雖然第二季還沒有完結，但劇中已道出了許多暖心、催淚的台詞，值得劇迷們深入思考並一再回味，以下一起來看看。

▲《機智醫生生活2》劇照。（圖／翻攝自TVN）

「有時候不幸的事情，也會發生在善良的人身上。」

有時候上天就是這麼不公平，再善良的人也可能發生不幸的事情、也可能遇不上奇蹟，並不是鼓勵大家那就去當個自私自利、作惡多端的壞人吧，而是提醒大家，任何生命最終都將走到盡頭，把握當下才是最重要的。

「想念可是不治之症呢！」

大部分的病都有對症解方，那麼相思病算什麼呢？「想念可是不治之症呢！」只能靠著時間淡去，並化為力量。

▲《機智醫生生活2》劇照。（圖／翻攝自TVN）

「單身當然好，可是那種好處，根本比不上跟相愛的人在一起的快樂。」

單身當然好了，談戀愛是多麼麻煩的一件事，自己一個人多自由、多自在，「可是那種好處，根本比不上跟相愛的人在一起的快樂」這也是為什麼父母們總是希望孩子們能找到幸福。

「人們終究要學會遺忘繼續向前」

面對生離死別是每個人人生必經的課題，不管當下有多麼的痛，被絕望拉到多麼深處，「人們終究要學會遺忘繼續向前」，總有一天這份回憶會在你心中找到平靜存活的方法。

▲《機智醫生生活2》劇照。（圖／翻攝自TVN）

「一輩子沒經歷過風波的人，想法總是很膚淺」

與其抱怨生活為何如此顛簸，不如慶幸自己因為歷經這些風波，而成為了不那麼膚淺的人。

「考慮太多的話，會一步也跨不出去。」

在醫病關係中的眾多生死交關時刻，是沒有時間考慮這麼多的，有時候生活上的問題也是，不要因為害怕而失去理性、失去黃金時間，被卡住時最重要是搞清楚輕重緩急，再慎重踏出。

▲《機智醫生生活2》劇照。（圖／翻攝自TVN）

「面對病痛，我們都是馬拉松選手，現在才要開始，不能輕易認輸，所以你一定要保持正向。」

「只要你不放棄的話，我們絕對不會先放棄的。」

只要病人不放棄，醫生就沒有放棄的理由，這是五人幫的理念。

▲《機智醫生生活2》劇照。（圖／翻攝自TVN）

「就算明天要死，我也想要活得像個人再死。」

「我希望媽媽可以活得自私點，別再擔心孩子們，也不要想著以後要是生病怎麼辦？以後你只要想著自己就好，假如以後，即使你得了失憶症也不要擔心，就算你每天都不認得我們，我們也會每天都認得你，每天都告訴你，你是我們的媽媽。」

失智症是很常發生在老人身上的病症，對於照護的辛苦，許多家庭都有深刻的共鳴，但是在病發的過程中，病人因不想成為家人的負擔，心理壓力往往更加難以想像，真的是相當令人揪心的情節。

►少時秀英、Tiffany「下衣失蹤」撞衫尬腿　一言不合竟直接打起來！

►「國民乖孫」林昀儒7句謙虛語錄：把不甘心化為動力　看完更喜歡他！

關鍵字：

機智醫生生活, 機智醫生生活2, 金句, 台詞, 揪心台詞

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

MOYNAT「迷你積木包」夢幻破表

MOYNAT「迷你積木包」夢幻破表

ET Fashion

推薦閱讀

一戀愛就變黏人精的3大星座！天蠍佔有慾強、Top 1缺乏安全感

一戀愛就變黏人精的3大星座！天蠍佔有慾強、Top 1缺乏安全感

迪麗熱巴「水鑽遊走胸前」曲線絕了！　復古絲絨裙美出新高度

迪麗熱巴「水鑽遊走胸前」曲線絕了！　復古絲絨裙美出新高度

性感歌后發福判若兩人！「運動裝腫一圈」網卻罕見大讚：真性情

性感歌后發福判若兩人！「運動裝腫一圈」網卻罕見大讚：真性情

白T單穿太無聊？Jennie「外罩一件」甜美感UP、娜娜私服最愛寬鬆T 奧斯塔羅12星座一周運勢0816-0822　射手調整壞情緒、處女正財運超旺 不婚不生很悽涼？　研究顯示：單身的女性其實最快樂 68%的愛情是從朋友變情人　研究發現2個「主要關鍵」 少時秀英、Tiffany「下衣失蹤」撞衫尬腿　一言不合竟直接打起來！ 「世界最美」NANA露出性感馬甲線　好體態靠每天100深蹲養成 頭髮「放進去」就捲了！仙女粉電動捲髮器下殺1060元　手殘也變出大波浪

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面