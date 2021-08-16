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不婚不生很悽涼？　研究顯示：單身的女性其實最快樂

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▲單身一輩子也沒關係的3大星座　 。（圖／翻攝unsplash）

▲單身女性沒有想像中慘，反而到頭來是最快樂。（圖／unsplash、pexel，以下同）

編輯／借借

許多女性一到了特定年齡，少不了被長輩親友「催婚」的戲碼，無論是他找不到話題跟你聊，或是真的為你的感情生活擔心，都會出現無形的壓力，甚至同輩還會有「居然到現在都還沒結婚對象，應該是有怪僻，或型格缺陷」等傳言，但根據調查，只要輕鬆看待這些，不婚不生的女性，快樂程度反而是最高的，而且也比較長壽。

▲單身一輩子也沒關係的3大星座　 。（圖／翻攝unsplash）

從英國倫敦政經學院行為科學教授保羅・多蘭Paul Dolan的著作《Happy Ever After》中，引用美國官方The American Time Use Survey （ATUS）的研究數據，比較各種感情與婚姻狀態的女性，包括單身、結婚、離婚、喪偶、分居等快樂與痛苦程度，出現的一些有趣結果。

報告顯示，有另一半在場的已婚女性會顯示較高幸福程度，但若另一半不在場，也會回報較高的痛苦（畢竟快樂總伴隨著痛苦而來），而快樂感與幸福值最高的，則是從未結婚或育兒的單身女性，且比起已結婚並生兒育女的女性還要來得更加長壽。

▲女性,思考,單身。（圖／unsplash）

▲婚後雖然有更多幸福感，也會帶來更多壓力和痛苦。

保羅總結，婚後的女性常會為了家庭跟小孩讓步妥協，且至中年甚至會有較高的身心狀況風險，比起不結婚的同齡，壽命也變更短了，最快樂的族群反而是未結婚且沒生養孩子的女性，因為享有自由與獨立自在的生活都是一種幸福。

因為當今社會觀念仍有多數人認為，成家才是人生的成功，也成為單身女性不快樂的壓力來源，其實人生的際遇各人不同，若遇到糟糕的對象還不如不結婚比較好，但研究數據總是講求平均值，其實若是已婚且跟另一半相處融洽，其幸福值會高過單身女性。

▲▼兩性,感情,分手,單身,自信,孤獨。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲遇到糟糕對象還不如不再在一起。

另外保羅也觀察到，婚姻對男性來說是利大於弊的，因為婚後男性會去減少不必要的冒險，整體而言會比婚前情緒更加平靜與穩定，工作表現多半會變得更好，收入也會比過去賺得更多。

▲男性,男人,工作,單身,獨身,西裝。（圖／unsplash）

▲男性反而會因為婚姻而加分。

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關鍵字：

兩性, 女性, 男性, 戀愛, 心靈, 成長, 愛情, 心理學, 婚姻, 單身, 不婚

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