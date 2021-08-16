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現在的生活是你想要的嗎？「日常昏迷」7個問題自我測驗

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文／職場人

每天睜眼就是馬不停蹄地工作，看似充實的生活，內心卻有種日漸凋萎，越來越提不起勁的感覺嗎？其實多數人都更傾向「有意義的生活」，只不過你尚未找到屬於自己的意義，混亂、拖延、焦慮......在這些喘不過氣、重複的「日常昏迷」裡，你需要的是停下腳步，給自己一個改變的機會。編輯整理了7個問題幫助大家思考：「現在的生活，真的是你想要的嗎？」

自我測試「日常昏迷」問題1：你是否清醒地生活？

第1個自我檢測的問題：「你是否清醒地生活？」，我們的生活周遭充斥著各種雜訊，家庭的、感情的、工作的......，使得我們的大腦不停運作，甚至陷入困境而無法過濾自己真正需要與不需要的東西。因此，藉由這個問題我們可以檢視自己，目前的生活狀態是如何運作的？對你來說有意義嗎？你知道自己對於生活的追求目標是什麼嗎？試著寫下來，也許能作為日後幫助行動的參考依據。

自我測試「日常昏迷」問題2：你有企圖心嗎？

第2個自我檢測的問題：「你有企圖心嗎？」，有時候我們的生活會一成不變，是因為沒有可以全力衝刺的目標，因此時刻檢視自己的「企圖心」也很重要，它可以推動你朝目標努力，也可以讓你的生活有方向，通常你也會在結果中獲得滿足與成就感。

自我測試「日常昏迷」問題3：你是否持續成長與學習？

第3個自我檢測的問題：「你是否持續成長與學習？」，所謂有意義的生活會因人而異，但大部分令人滿意的生活都是不容易達成的，過程之中我們得不斷學習、精進自己，問問自己是否有目標？是否正在朝目標前進的路途上？你有為目標持續學習嗎？今天的你是否有比昨天成長？

自我測試「日常昏迷」問題4：你全心投入嗎？

第4個自我檢測的問題：「你全心投入嗎？」，穩定的生活令你感到可掌握且安心，但也容易讓人失去鬥志，日複一日的習慣會導致對生活的熱愛銳減，有時我們工作不是真的精疲力盡，而是因為沒有新能量的衝擊而感到倦怠。試著找到一個目標，將精力專注於對你來說價值最高的事情上，適度地迎接挑戰也是重拾生活動力的方式之一。

自我測試「日常昏迷」問題5：你經得起磨練嗎？

第5個自我檢測的問題：「你經得起磨練嗎？」，人們通常傾向安樂的狀態，想要結束這制式化的生活前，你得先有心理準備做出改變，例如：踏出原有的舒適圈、幫自己報名進修課，或者培養新的習慣與興趣，剛開始可能不會立即見效，但是保持恆心與毅力，你會看到成長的。

自我測試「日常昏迷」問題6：你處於「順流」狀態中嗎？

第6個自我檢測的問題：「你處於『順流』狀態中嗎？」，所謂的順流指的是你懂得善用自己的天賦與能力，去創造及迎接挑戰，試問自己現在的狀態是好的嗎？你知道自己的優勢是什麼嗎？你知道如何融會貫通自己的優點去為自己創造理想生活嗎？

自我測試「日常昏迷」問題7：你有信仰嗎？

第7個自我檢測的問題：「你有信仰嗎？」，這裡的信仰並不僅止於宗教信仰，也包括對自己的信賴、對周遭之人的仰慕、對未來的憧憬，將這些美好的感受串連起來，會促使你追尋更好的理想生活，也許你還能從中獲得人生的目的與意義。

以上7個「日常昏迷」自我測驗的問題，在通勤時、沐浴時、冥想時、運動時......，職場人都可以善用瑣碎時間拿出來捫心自問，重新發掘自己，想想心中理想的生活、未來的目標，這些問題可帶領你成為更好的自己。

每天忙得天昏地暗，總覺得自己在過著別人的人生，《從1%的選擇開始，聚焦人生最重要的事》每天花7分鐘，用7個最基本的問題找回人生最重要的事，你不需要大刀闊斧顛覆自我，一樣能找回令自己舒適、自信的狀態。

Source：《從1%的選擇開始，聚焦人生最重要的事》、pixabay

 

【延伸閱讀】

工作崩潰職業倦怠？「心理弱點」測驗找出問題所在

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本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

關鍵字：

Workworks職場人, 拖延, 焦慮, 生活, 日常昏迷

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