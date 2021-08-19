15款超實用「辦公室文具小物」！折疊尺、六角自動鉛筆百元價好入手　

文／職場人

隨著疫情降級解封， 想必各位職場人也紛紛結束WFH回歸辦公室生活了吧？這次編輯精選了超人氣「15款辦公室必備文具用品」，從書寫工具、收納工具，再到職場上一定會用到的文具周邊，一次推薦給大家，快來看看你的辦公桌上是不是也少了它們。

辦公室文具用品推薦1：Metal-X自動鉛筆

▲Metal-X自動鉛筆，定價：750元；特價：608元



第1個推薦的辦公室文具用品為瑞士卡達的844系列「Metal-X自動鉛筆」，卡達為亞洲市場特別推出0.5mm筆蕊自動鉛筆，簡單的操作性＋卡達經典的鋁合金6面體筆桿，握起來輕巧且耐用，滑順的寫字體驗讓職場人的思緒更加流暢！（靈感源源不絕）

辦公室文具用品推薦2：無針訂書機

▲KOKUYO無針訂書機美壓版，定價：510元；優惠價：490元



第2個推薦的辦公室文具用品為KOKUYO的「無針訂書機美壓版」，不需使用訂書針、送入碎紙機前不需除針，而且少了釘書針可以讓堆疊的文件更薄、更省空間。最特別的是，這款唯美的莫蘭迪色系是台灣獨享的限定款，擺在桌上特別顯質感！

辦公室文具用品推薦3：木製檔案收納盒

第3個推薦的辦公室文具用品為MUJI無印良品的「木製檔案收納盒」，一共有2層，可放入A4大小的文件，用於分類收納東西相當便利，溫暖的木質色系也可以為生冷的辦公桌增添點溫度。

辦公室文具用品推薦4：獨角仙螢光筆

第4個推薦的辦公室文具用品為KOKUYO Mark+「獨角仙螢光筆（3入）」，這款螢光筆共有3種主題色，包括：展現日式風情的「和風色」、清爽度假系的「海島色」，還有柔和風格 的「莫蘭迪色」。職場人可以用不同顏色標記文見重點，或是在待辦清單上用不同色系分辨工作緩急。

辦公室文具用品推薦5： 水性兩用著色筆組

第5個推薦的辦公室文具用品為MIDORI的「水性兩用著色筆組（6入）」，不暈染、不透背，有0.5mm的筆尖和較粗的筆刷，包裝盒還可站立作為筆筒使用，編輯最推薦「綠野款」，顏色相對實用，像是森林綠、芥黃色、玫瑰粉、卡布褐......，使用在工作上不會過於高調，在閱讀文件時，似乎也被這些美麗色系給療癒。

辦公室文具用品推薦6：折疊式多功能尺規

▲MIDORI折疊式多功能尺規，定價：120元；特價：97元

第6個推薦的辦公室文具用品同樣是MIDORI品牌，小巧好攜帶的「折疊式多功能尺規」，這款號稱「實力派尺規」折疊式兼具多功能，每10mm設置一個開洞，用來作記號十分便利，還可以測量長、寬、深度、角度，一尺掌握！

辦公室文具用品推薦7：俏皮動物園文具收納袋

第7個推薦的辦公室文具用品為Mark’s的「俏皮動物園文具收納袋」，使用柔軟的素材製作，比較不容易被劃傷，不只收納文件便利，臨時有會議或需外出時，隨身攜帶既順手又簡約。

辦公室文具用品推薦8：頁碼筆記本

第8個推薦的辦公室文具用品為Dimanche迪夢奇的「Rule Your Time頁碼筆記本」，不論是有寫手帳、Bullet Journal習慣的計畫控，還是單純喜歡紀錄每日工作事項的職場人，這款筆記本都適用，內頁設計上保留一貫簡約、留白風格，若不想受限於格子、橫條紋的侷限，必收！（商品附有「霧面封套」，職場人不怕弄髒）

辦公室文具用品推薦9：A5直式週記事收納手帳

第9個推薦的辦公室文具用品為Mark’s的「A5直式週記事收納手帳」，這本手帳可說是專為女性設計，優美的花卉封面，兼具美觀與收納功能，即使是職場風格也可以很優雅。如果職場人時常有收據或小東西需要妥善保管，這本就很合適。

辦公室文具用品推薦10：限定哈利波特週記手帳

▲限定哈利波特週記手帳，定價：1050元；優惠價：945元



第10個推薦的辦公室文具用品為MOLESKINE的「限定哈利波特週記手帳」，每本哈利波特限量手帳從書封、扉頁到書底，都有魔法世界裡的每個角色獨特的天賦、獨一無二的道具及象徵性的符號。書封仿古書設計，以燙金壓印的方式印上故事中的經典原素，例如：閃電、金探子、貓頭鷹及火盃，精美程度讓人只想收藏，完全捨不得用。

辦公室文具用品推薦11：計算機

如果職場人工作性質是與財務、數字相關的，那麼第11個推薦的MUJI無印良品「計算機」一定要加入購物車，這款計算機可說是隱藏版好物，簡約的設計不再為工作增添繁雜感，左上角還會顯示每次累計計算的筆數，讓計算不會因打擾而中斷！

辦公室文具用品推薦12：六角自動鉛筆

▲六角自動鉛筆，定價：110元；優惠價：98元



第12個推薦的辦公室文具用品為KOKUYO「六角自動鉛筆」，外觀如鉛筆般簡約低調，筆身的觸感摸起來光滑、具有質感，搭配有如剛削好鉛筆般的尖筆頭設計，職場人可依據需求選擇不同粗細的筆芯使用。憂鬱的工作日不妨藉著這些文具用品療癒一下！

辦公室文具用品推薦13：工業風金屬長尾夾

▲工業風金屬長尾夾（3入組），定價：110元；優惠價：98元



第13個推薦的辦公室文具用品為VELOS的「工業風金屬長尾夾（3入組）」，職場上肯定少不了堆積如山的文件，藉由這款工業風設計的長尾夾來妥善分類，在找資料時變得更容易，工作效率也會更高，鐵件金屬搭襯出懷舊復古氛圍，讓辦公室文具用品的質感更勝。

辦公室文具用品推薦14：六角黃銅剪刀

第14個推薦的辦公室文具用品為DOIY的「六角黃銅剪刀」，DOIY六角黃銅系列文具採用輕薄極簡設計，黃銅色搭配俐落的外型，擺在辦公桌上絕對可以突顯你的生活品味與工作質感。（儀式感就是連小細節都不能放過xd）

辦公室文具用品推薦15：手提可堆疊整理盒

第15個推薦的辦公室文具用品為LITEM Porta的「正方型手提可堆疊整理盒」，不僅具有方便移動的手柄設計，還可堆疊節省辦公桌空間，最重要的是內有隔板設計，職場人可根據使用需求，規劃整理盒各格大小的配置，單色系外觀也可按照辦公空間和居家空間的風格變換。（每個顏色都好實用，完全不突兀）

以上15款文具用品推薦，各位職場人的購物車是不是已經滿出來啦？這些用品不只回歸辦公室必備，其實居家空間也可以使用。順帶一提，近期博客來正推出「2021開學祭」活動，即日起至9月17日上述商品會有甜甜的優惠價，職場人可以趁此機會購買新文具，或者為辦公桌汰舊換新一下。更多職場話題可關注職場人Instagram。

Source：博客來

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