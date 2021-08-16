林志玲尪Akira曬錶噴發男人味！　戴C羅、宋仲基同款帥度沒輸

記者鮑璿安／台北報導

台灣第一名模林志玲和日本團體放浪兄弟成員Akira於2019年結婚，「國民姐夫」Akira帥氣形象更是擄獲許多粉絲，近期他配戴Hublot宇舶陀飛輪碳纖維五日鍊腕錶擺拍，該款曾受到宋仲基與葡萄牙足球員C羅先後演繹，而Akira選擇一身簡潔西裝搭配，藏不住MAN味，立刻引發網友討論。

▲Akira配戴最新的限量腕錶Spirit of Big Bang 陀飛輪碳纖維五日鍊腕錶 。（圖／翻攝自IG）

林志玲與Akira婚後幸福甜蜜，Akira成為台灣粉絲心中新一代男神，近期他又在IG上PO出帥照，身穿幹練的條紋西裝，俐落剪裁下寬肩和緊實曲線十分明顯，配上Akira瀟灑氣質非常亮眼。而手中配戴2021最新的限量腕錶Spirit of Big Bang 陀飛輪碳纖維五日鍊腕錶，這款全新腕錶限量典藏 100 只，手動上鏈機芯是宇舶錶為 Spirit Of Big Bang酒桶形錶殼量身打造，可提供 115 小時動力儲存。

▲C羅、宋仲基先後佩戴HUBLOT宇舶錶酒桶造型錶殼的Spirit of Big Bang系列 。（圖／翻攝自IG）

系列更融入宇舶錶大量標誌性設計元素，6 顆 H 形鈦金屬螺絲、「三明治」錶殼結構等，並採用黑白撞色設計十分搶眼。42 毫米錶殼、錶背以及錶圈均由融入白色複合材質的碳纖維材質打造而成。

Akira天然的MAN味更獲得時尚界青睞，像是拿下了Ralph Lauren（拉夫勞倫）首位亞洲品牌大使頭銜，時常能夠看到Akira穿著品牌正裝的身影，像是去年（2020年）登上台灣GQ雜誌封面時，就以一套橘色雙排釦西上裝展現超乎過往的帥度，輕鬆將活潑色系演繹得十分沉穩，無疑是粉絲心目中的經典造型。