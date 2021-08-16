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南柱赫拿香拍攝畫報超養眼！跟強尼戴普隔空交火比帥度

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記者李薇／綜合報導

藝人南柱赫演出《舉重妖精金福珠》、《河伯的新娘 2017》等劇，人氣水漲船高，最近更是被時尚品牌相中，拍攝全新畫報，只見他身穿Dior的西裝上衣，手拿Dior曠野之心的香水，讓許多粉絲都大讚實在太帥了！

Dior曠野之心的香水在國外是由強尼戴普代言，前調卡拉布里亞佛手柑，活力四射如清晨微風，與龍涎香高貴獨特的灰琥珀香氣交融；再以木質香調，使迥異香調間達到完美平衡，是一款男性魅力爆發的香氣。

▲南柱赫,Dior,DOLCE & GABBANA,香水,香氛,香氣,。（圖／品牌提供）

▲強尼戴普是Dior曠野之心的代言人。（圖／品牌提供）

在包裝設計上，以大地籠罩在靛藍夜色，岩石烟蘊，發散著白晝的熱氣，勾勒出曠野之心淡香水的木質香氣輪廓，拿在手上相當時髦具有魅力。中性的香調不管是男生還是女生都很適合，是很迷人、帥氣的香調。

▲南柱赫,Dior,DOLCE & GABBANA,香水,香氛,香氣,。（圖／品牌提供）

▲Dior曠野之心。（圖／品牌提供）

提到男性香水，DOLCE & GABBANA推出Light Blue Forever 淺藍詠愛男香，大膽詮釋夏日浪花拍岸的清爽感，將男人陽剛魅力和細膩完美融合，造就熱情、令人陶醉的夏日之香。前調以葡萄柚和義大利佛手柑交織出全新的清爽香氣，彷彿置身卡布里島檸檬園中，心曠神怡。

▲南柱赫,Dior,DOLCE & GABBANA,香水,香氛,香氣,。（圖／品牌提供）

▲DOLCE & GABBANA男香。（圖／品牌提供）

中調紫羅蘭葉香調令人神清氣爽，清爽的海洋調香氣陣陣襲來，喚醒沉睡的感官；極具吸引力的白麝香譜出尾韻的基調，注入誘人的香根草，散發出陽光曝曬後的迷人香氣，令人無法抗拒。

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關鍵字：

南柱赫, Dior, DOLCE & GABBANA, 香水, 香氛, 香氣

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