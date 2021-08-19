40歲名媛始祖「炫活」下廚掀話題！買菜手套、水鑽口罩　相似款幫你找好

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

名媛一姊芭黎絲希爾頓（Paris Hilton）回來了！日前在Netflix剛上架的《芭黎絲希爾頓: 千金私廚》（Cooking with Paris）大家看過了嗎？

芭黎絲希爾頓在2003年因為私密影片外流，開啟了她的演藝之路，期間參與過電視、電影、實境節目合唱片的製作，嘗試了許多不同領域的表演，自帶話題性的她，至今仍然是演藝圈內鎂光燈的焦點。

疫情的關係，有越來越多的藝人透過分享自己的生活來和粉絲們交流、互動，其中有不少明星會分享自己的食譜，名媛一姊Paris Hilton也搭上這一波風潮，在Netflix推出最新電視節目《芭黎絲希爾頓: 千金私廚》。然而，有別於一般的廚藝教學影片，Paris在節目中穿上華貴的設計師服飾，完全憑感覺、看心情添加佐料，還創造出新單字「炫活Sliving」（Sliving = Slaying + Living your life.），煮菜的過程雖然毫無邏輯卻意外療癒，受到國內外許多觀眾喜愛。

而Paris在影片中，穿戴了不少炫活配件到超市採買、在廚房裡備料和烹調。後疫情時代的我們，穿了許久的家居服，若要說《Cooking with Paris》帶給我們什麼啟發，那就是漂亮的衣服其實就是讓人穿上身後感到開心，不再限定特殊場合才可以穿出場。以下幫大家搜羅了數款與芭黎絲希爾頓佩戴類似的口罩、墨鏡和手套，一起Sliving過生活▼

外出必備口罩

一波疫情的襲擊，讓口罩躍升為生活必需品，加上在政府的規範下，現在每個人除非是用餐時刻，出門在外必須全程配戴口罩。芭黎絲在影片中，總是以與衣服同色系的口罩來做搭配，而上面一定有水鑽裝飾，展現出名媛一姊的時尚態度。在這裡提醒大家，還是要配戴醫療級的口罩，才能有效防疫喔！

Rosantica 水晶流蘇金鍊口罩

來自Rosantica的水晶口罩，用金色鍊條配上水鑽做出流蘇的設計。品牌附上的黑色口罩為一般的布口罩，可以將金鍊裝飾吊掛在醫療口罩上搭配著使用。

Area水晶銀鍊口罩

閃亮亮的水鑽給人Sliving的高貴感，並且採用彈性帶作為水晶鍊口罩的綁帶，可以更方便更換裡面的口罩。

Pinko 黑色水鑽口罩

如果不好意思配戴以上兩款高閃的水鑽口罩，則可以參考這一款帶有細細的閃光的黑色水鑽口罩，低調之餘卻又不失細節。

買菜、烹調都要戴手套

防疫期間，除了口罩，許多人也會帶著拋棄式的手套出門買菜，而注重整體造型感的芭黎絲，手套的細節一樣不放過。不只是採買，就連煮菜的過程中，Paris時而帶著蕾絲手套，時而換上皮革材質，甚至連水鑽墜飾的款式她都有！

Karl Largerfeld 水晶皮革手套

老佛爺Karl Largerfel生前也經常帶著皮革手套出現在各大時裝週與派對，同名品牌推出的露趾手套，手背的部分鋪滿小水鑽，右手另外加上鎖鏈與鎖頭裝飾，帶有十足的個性風格。

Manokhi 皮革鏈條手套

以皮革服飾為主的Manokhi，有推出這一款黑色皮革手套，在手腕的部分縫上皮革鍊條細節，有著細緻的精品感。

Manokhi粉紅皮革手套

若要用一個顏色來形容Paris Hilton，那麼絕對就是粉紅色了！同樣是皮革材質的手套，換上粉紅色又呈現出另一種甜美、可愛的風格。

戴上墨鏡，切洋蔥不再流淚

在節目中最後一集，Paris邀請到媽媽Kathy和妹妹Nicky一同來料理牛排，過程中處理到洋蔥的時候，Paris拿出一盒太陽眼鏡，自顧拿起當中以水鑽裝飾的心型墨鏡，來預防等等切洋蔥會流淚的狀況。

Gucci心型水鑽墨鏡，售價NT$39,100

Gucci將愛心向兩側旋轉了90度，像是蝴蝶的翅膀一般，以粉色的鏡片製作，並在愛心的兩側以細緻的水鑽鑲邊。

Gucci心型吊墜裝飾墨鏡，售價NT$31,700

另一款則是將愛心換成吊飾的設計裝飾在太陽眼鏡的鏡架上，以金色鏈條與眼鏡串接在一起，兩邊的愛心設計成不對稱的樣式，一邊以簡約的黑色愛心配上「GG」logo、另一邊則加上水鑽細節。

YSL New Wave SL 181 LouLou愛心框墨鏡，售價NT$15,700

如果還是不太敢嘗試以上兩種過於炫活的款式，則可以參考YSL這一款素色鏡框的太陽眼鏡。將愛心結合了一點貓眼的輪廓，呈現出另一種魅惑的時髦感。

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