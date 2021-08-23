《無法抗拒》韓素希手袋品牌公開！韓妞超瘋A.SOF，折疊包金素妍也愛

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

演出韓劇《夫妻的世界》一戰成名的女星韓素希（韓韶禧），因劇被戲迷封為「最美小三」，更從那時起戲劇邀約不斷，不久便和男星宋江搭檔，一同主演浪漫愛情韓劇《無法抗拒的他》，隨著每週劇情高潮迭起，戲迷除了關注男、女主角的感情動向，韓韶禧飾演大學生劉娜比所使用的包包配件，意外成為女孩們熱搜的單品。

Joy Gryson

在《無法抗拒的他》開播第一集，劉娜比出席前男友舉辦的藝術展時，身上背的白色肩背包，就是韓韶禧本人代言的手袋品牌Joy Gryson，2006年由紐約韓裔設計師創立，主打紐約的率性與首爾的優雅相結合，曾在《女神降臨》、《夫婦的世界》、《梨泰院Class》…韓劇中亮相。

後來劉娜比穿上朴宰彥送的洋裝，身上搭配的則是Joy Gryson黑色同款的肩背包。

身為大學生的娜比，有一次則是背上自己代言的Joy Gryson托特袋現身，大容量的包身設計，很適合要帶筆電、參考書的學生族使用。

A.SOF

韓韶禧因為大學生角色需求，在劇中時常背著托特包就出門，比較常見的還有A.SOF的托特袋，劉娜比就曾背過經典字母款、洗標款兩種帆布袋亮相過，而且售價對於學生來說，非常好入手。

Joseph & Stacey

曾因為女神秀智私下外出使用而爆紅的Joseph & Stacey，最具辨識度的剪刀符號，想必女孩們應該或多或少都有印象。劇中劉娜比也曾背上Joseph & Stacey最經典的折疊包，就連因為《上流戰爭》爆紅的金素妍也都是Joseph & Stacey的愛好者。

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