運動內衣怎麼清潔、保養才能用更久！解開5大迷思延長使用壽命

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

在女孩們的衣櫃中，或多或少都有一件運動內衣，尤其是前陣子疫情升溫後，宅在家成為生活常態，起床套上一件運動內衣方便又舒適，是一年四季不可或缺的時髦單品，不過隨著運動內衣越買越多件，要怎麼清洗、保養是你我共同的疑問，從5大常見問題為你解答，讓你延長運動內衣的使用壽命。

運動內衣清洗、保養5大迷思

疑問1、每次穿都要清洗？

是的，沒有錯！一般來說，運動內衣在每次穿完後最好能盡快清洗，因為運動內衣屬於貼身衣物，尤其是做完高強度運動後，像是跑步、騎腳踏車或重訓，如果不馬上清洗的話容易滋生細菌，嚴重的話還會造成皮膚不適、引發紅疹等問題。

疑問2、柔軟精可以消除汗臭味？

千萬不要。女孩們為了消除運動內衣在運動時的汗味殘留，會加入帶有香氣的柔軟精，讓運動內衣在洗滌後能保有香氣，不過，這樣反而容易破壞運動內衣質料，讓清潔劑的化學分子組阻塞纖維，將會導致汗水無法順利排出，且產生更嚴重的異味。建議使用「中性洗衣精」或「運動服飾專用洗劑」。

疑問3、只能使用手洗？

手洗或機洗其實都可以，不過在條件允許的情況下，還是建議女孩們以手洗為主，不過如果真的沒有時間，那在使用機器清洗運動內衣前，務必將運動內衣放在「有支架」的洗衣袋當中，並選擇溫和洗淨模式，來延長運動內衣的使用時間。

疑問4、水溫越高越好？

以為使用高溫的水能快速達到去污、消毒效果，這樣想就大錯特錯，清洗時切記不要使用過於高溫的水，因為過熱的水可能影響運動內衣的纖維結構，造成縮水或失去原有的彈性，另外小提醒記得將深色與淺色衣物分開洗，避免互相染色的狀況。

疑問5、曬太陽能殺菌？

錯誤的想法，在太陽下長時間直接照射，容易破壞纖維結構，因此，在晾曬時可以先將運動內衣背扣扣上，倒掛的方式以夾子夾住運動內衣下緣，建議以風乾方式晾乾，絕對要避免高溫烘衣機、熨斗。

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