fb ig video ETtoday search mobile

運動內衣怎麼清潔、保養才能用更久！解開5大迷思延長使用壽命

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

在女孩們的衣櫃中，或多或少都有一件運動內衣，尤其是前陣子疫情升溫後，宅在家成為生活常態，起床套上一件運動內衣方便又舒適，是一年四季不可或缺的時髦單品，不過隨著運動內衣越買越多件，要怎麼清洗、保養是你我共同的疑問，從5大常見問題為你解答，讓你延長運動內衣的使用壽命。

運動內衣清洗、保養5大迷思

疑問1、每次穿都要清洗？

是的，沒有錯！一般來說，運動內衣在每次穿完後最好能盡快清洗，因為運動內衣屬於貼身衣物，尤其是做完高強度運動後，像是跑步、騎腳踏車或重訓，如果不馬上清洗的話容易滋生細菌，嚴重的話還會造成皮膚不適、引發紅疹等問題。

疑問2、柔軟精可以消除汗臭味？

千萬不要。女孩們為了消除運動內衣在運動時的汗味殘留，會加入帶有香氣的柔軟精，讓運動內衣在洗滌後能保有香氣，不過，這樣反而容易破壞運動內衣質料，讓清潔劑的化學分子組阻塞纖維，將會導致汗水無法順利排出，且產生更嚴重的異味。建議使用「中性洗衣精」或「運動服飾專用洗劑」。

疑問3、只能使用手洗？

手洗或機洗其實都可以，不過在條件允許的情況下，還是建議女孩們以手洗為主，不過如果真的沒有時間，那在使用機器清洗運動內衣前，務必將運動內衣放在「有支架」的洗衣袋當中，並選擇溫和洗淨模式，來延長運動內衣的使用時間。

疑問4、水溫越高越好？

以為使用高溫的水能快速達到去污、消毒效果，這樣想就大錯特錯，清洗時切記不要使用過於高溫的水，因為過熱的水可能影響運動內衣的纖維結構，造成縮水或失去原有的彈性，另外小提醒記得將深色與淺色衣物分開洗，避免互相染色的狀況。

疑問5、曬太陽能殺菌？

錯誤的想法，在太陽下長時間直接照射，容易破壞纖維結構，因此，在晾曬時可以先將運動內衣背扣扣上，倒掛的方式以夾子夾住運動內衣下緣，建議以風乾方式晾乾，絕對要避免高溫烘衣機、熨斗。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

一個傳奇的誕生，從打包捆工到精品創辦人，Louis Vuitton 先生一手打造出時尚王國，靠的竟然是這些！

＂Into the PIAGET′s Sunshine＂凝聚時刻幻變的太陽光燦之美，PIAGET以瑰麗寶石及不凡創意，打造出極致夢幻迷人的光耀魅力！

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 運動, 內衣, 清洗

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

MOYNAT「迷你積木包」夢幻破表

MOYNAT「迷你積木包」夢幻破表

ET Fashion

推薦閱讀

孫芸芸上班這麼Chill？背度假風「編織包」辦公　同款賣到大缺貨

孫芸芸上班這麼Chill？背度假風「編織包」辦公　同款賣到大缺貨

睡不著必看！6個「助眠小秘訣」，就從躺著不滑手機開始

睡不著必看！6個「助眠小秘訣」，就從躺著不滑手機開始

2.8萬坪中友百貨落腳彰化！　超大廣場還有電影院2024年開幕

2.8萬坪中友百貨落腳彰化！　超大廣場還有電影院2024年開幕

宋慧喬剃平頭？新畫報每張都超仙！　網：離婚後越來越美 只有更狂！跳水王子穿「東奧趕工毛衣」登封　網笑：年度最紅單品 日本「國寶級帥哥」票選公開！佐藤健才排第四　搶下冠軍的是他 女生注意！「4星座男」交往前後落差大，網公認：雙子最難搞 碧昂絲曬蜜大腿帶貨adidas聯名！　油頭二世把英倫潮牌變台灣味 台灣首間「蔦屋書店辦公室」8／20開幕　收費180元起，還有啤酒喝到飽！ 5個iPhone實用功能最容易被忽略！輸入「蘋果」就能打出LOGO

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面