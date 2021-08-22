小白鞋控又有新選擇！Vans棋盤格刺繡代購夯、Keds抹茶牛奶色超生火

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如果真要說一雙鞋可以不分四季、風格甚至是場合都百搭，那大概沒有比小白鞋更符合這個問題的答案，不論你是還沒入手，或是想添購新款，不妨從最新登場的小白鞋挑選。有小白鞋始祖之稱的Keds推出溫柔奶茶色、Vans則復刻元祖鞋款Authentic 44 DX換上刺繡新花樣。

Vans

為了向品牌超過55年的製鞋歷史致敬，Vans回想起在70與80年代之間，曾推出DIY針線包，能讓顧客自行創作並設計，再把作品送回工廠生產出專屬的Vans鞋履。因此，Vans特地以復刻經典之作出發，挑選元祖鞋款Authentic 44 DX打造玫瑰花、骷顱頭和棋盤格刺繡，Anaheim Needlework Pack系列目前已經在全台Vans店鋪、Vans官網正式上架。

Keds

呼應永續時尚的環保理念，Keds選用環境友善的有機棉材質，在栽種過程中不使用化學肥料，可以減少對土地的侵蝕及破壞，同時提升纖維的柔軟度與堅韌度，製作成的鞋履不易變形，Keds全新問世的Kickback系列，不用綁帶的易穿脫特性，主打全白綴以溫柔奶茶色系的經典款，以及柔霧粉、低調灰。

除了新登場的Kickback系列外，Keds也將Chillax休閒鞋換上有機棉材質，並搭配應景夏日的繽紛配色，包括櫻花粉、酪梨綠。最熱賣的小白鞋款Champion系列，則推出酒紅和溫柔的抹茶牛奶色，預計在8月17日正式開賣。

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