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萬元價可入手「對錶」5選！漸層薄荷綠灰超吸睛、藍色面盤低調愛

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

除了對戒，對錶以實用兼具裝飾的優點（通常同系列之下，也有多種風格版本可以自由/搭配），是情侶一起穿戴放閃的絕佳選擇！以下為大家精選浪琴Longines、天梭Tissot、Oris、精工Seiko...等品牌，售價十萬以下的經典名錶推薦。

豪利時

中性運動風絕對是不會出錯的對錶選擇。這款Oris Aquis Relief日期錶，簡單俐落的圓形錶殼，搭載立體浮雕錶圈、質感銀灰錶盤與灰色皮革錶帶，男生搭配休閒服裝或正裝都OK，更是一大優點。同系列尺寸稍小的Oris Aquis日期錶，錶盤的漸層薄荷綠灰超級吸睛！再搭上拉絲霧面錶圈及淺灰皮革錶帶，上班或假日穿戴都時髦好看。

▲（左）Aquis Relief 手錶，錶徑43.5mm，自動上鍊機芯，售價NT$55,000；（右）Aquis 手錶，錶徑39.5mm，自動上鍊機芯，售價NT$55,000

Longines 浪琴表

Longines 浪琴2021上半年銷售前三之一。以優雅仕紳氣質著稱的La Grande Classique嘉嵐系列腕錶，最大特色之一就在於錶殼與錶帶之間連結的特殊設計，視覺效果就像是品牌飛翼沙漏的logo造型，而如此設計在實際上手凸顯其貼手順暢、纖薄輕巧的優點。同系列當中也有不同尺寸、面盤材質與顏色、皮錶帶或金屬鍊帶等等變化版本，情侶可依據偏好各自選擇，讓對錶還能各自保有自己的個性。（全系列起價為HK$8,200）

Tissot 天梭

天梭T-Classic系列手錶是很容易被欣賞、搭配的經典款，不論日常、商務場合和休閒風格，都能完美相稱。同系列有各錶徑尺寸、面盤顏色、皮格錶帶或金屬鍊帶、石英款或自動機械腕款等等變化。另外值得一提的是，自動機芯款搭載具防磁效能、可提供80小時動力儲存的Powermatic 80機芯，即使3天不穿戴也能保持準確時間顯示。

▲（由上至下）Tissot 天梭 T-Classic 系列，錶徑40mm，石英機芯，參考售價NT$12,500；Tissot 天梭 T-Classic 系列，錶徑29.3mm，機械機芯，參考售價NT$26,400；Tissot 天梭 T-Classic 系列，錶徑29.3mm，石英機芯，參考售價$13,400

Seiko 精工錶

來自日本的Seiko精工錶以不斷革新技術及洗鍊風格為品牌兩大特質，旗下產品分線相當多元，而如果以對錶為目標，首推男女皆宜的金屬鍊錶「Presage」系列，原因在於它設計經典百搭，同時也是無痛入手機械機芯錶的好選擇。女生款除了寶寶淺藍色，另有粉紅色面盤款。

▲Presage 系列日期功能手錶，錶徑40.5mm，機械機芯，售價$15,500；Presage 系列日期功能手錶，錶徑33.8mm，機械機芯，售價$14,000

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 對錶, Oris, Longines, Tissot, Seiko

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