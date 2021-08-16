安格斯12星座一周運勢8／16-8／22　天蠍是時候走出象牙塔

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊座 3.21~4.20

水星走入羊座奴僕宮位，這週的你可能要有經歷鳥事的心理準備，工作上以為溝通好的事，但事實上與對方並沒交集，當心認知上的誤差影響最終結果。此時受到金星移轉影響，已有情人的羊座雙方相處可以浪漫經營，但要避免帶入個人壓力與情緒。單身者則暫且沒有明顯的桃花，但某些不期而遇將為你帶來小小悸動。

金牛座 4.21~5.20

看似平步青雲的運勢，其實藏有小凶險，這週得特別提防小人在身邊搬弄是非，也別過度打聽與自己無關方事，以免沾染上麻煩。此時牛座與人的相處機會增多，但摩擦也可能隨之而來，別與不熟的朋友談論政治等敏感議題！單身者的愛情在此時能有進展，不過缺乏一些激情，也許你該更主動些。

雙子座 5.21~6.20

雙子本週運勢還算平順，由於懂得在平淡無味的生活中發掘新鮮的事物，因此往往能讓自己及身邊朋友一起把生活變得多采多姿，還能結交興趣相投的朋友。愛情運還不錯，雖然沒有強大的推力，但是大致上都能漸漸的越來越順暢，也許會遇見自己有興趣的對象，但是並不一定會有所發展，需要一點時間來往蘊釀。

巨蟹座 6.21~7.21

就算本身不擅社交，但託水星的福，蟹座未來這週將有著左右逢源的好運，不過小爭執與口角也會伴隨著出現，得謹記別讓自己捲入網路上無端的口水戰。此時不管和朋友或家人相處都需要互相包容，若是一意孤行容易出現摩擦。此時正走入桃花運旺盛的時期，也許會遇見不少自己有興趣的對象，但還需要些時間蘊釀感覺。

獅子座 7.22~8.22

獅座本週工作運勢十分耀眼，只要盡情揮灑，就能在專業領域中展現自己的實力，不過正所謂能力愈強、責任愈重，背負著大家期待的你，還需要再持續努力！人際關係的狀況走弱，倒不是說會與人翻臉起爭執，而是容易在三言兩語因誤解而形成心結，當心因為小事情而鬧的不愉快，甚至連帶影響未來感情。

處女座 8.23~9.22

與人意見相左的時候不妨試著換位思考──站在別人的立場來想想，處女座容易固執於自己的想法猛鑽牛角尖，這週這樣的症頭尤其明顯，如果只是一昧的堅持己見，只會把事情搞砸，得提防工作、人際上的小風暴。感情上這周也不安寧，有對象者，兩人進入考驗磨合期，生活上的芝麻小事都可能造成兩人的爭執。

天秤座 9.23~10.22

人際運勢即將走入十分順利的時期，本週天秤適合向外拓展，結識新朋友，或工作上志同道合的夥伴。和人溝通除了要有原則，也記得為自己保留一些，避免成為日後爭執的話柄。感情生活上秤子雖然順其自然，但也顯得略為消極。已經有另一半的秤座渴望突破生活現狀，但與對方的默契是不是一致還有待商榷。

天蠍座 10.23~11.22

蠍座心裡若有事，可別擱著讓人猜，試著找人聊聊可以為情緒找到出口。盡可能在生活當中投入感情的互動，人際、感情上才會有正面的幫助。單身蠍座如果想要脫單，那麼勢必要能夠有所覺醒，別再把自己關在象牙塔中了！人際運勢還不錯，但是仍有一些時機可能會出現和大家意見不合的狀況，如果不好好溝通，那麼可能很難達成共識。

射手座 11.23~12.21

射手本週從熱情澎湃轉而有些夏日懶散，可能真的悶太久了，讓你在工作上專注力不足，擁有很強大的惰性能量，當心在一些小地方錯誤百出但除了正事外，人際、戀愛運勢則十分來勁兒，有些順水小桃花，將在因緣際會下出現，很可能讓你有一番心情震盪，對射手座來說也算是開啟今年怦然心動的粉紅色序幕。

摩羯座 12.22~1.19

走過小小的陰霾，本週摩羯運勢緩慢看漲，工作上時差漸漸調回，不僅可以稍鬆口氣，也將可以花比較多餘裕沈浸在自己的世界裡，做些開心的事。感情上還是缺乏敏感，恐與桃花擦肩過，寧可主動一點，也別錯失緣分。本週的你貴人運不錯，可能會在貴人的協助下少去許多跌倒的機會，險險的避過某些危險地帶。

水瓶座 1.20~2.18

瓶座感情、工作看似原地踏步，其實方向已經愈來愈明確，不需要太多無謂的懷疑。特別是工作上表現穩紮穩打，有機會被交付重責大任而嶄露頭角。感情上已經有對象的人此時愛情運亨通，彼此能在關係培養中愈來愈有默契，但也要當心和家人或關係親近者發生口語爭執。單身者有被欣賞的機緣，只要你也有感，不妨採取主動攻勢。

雙魚座 2.19~3.20

這陣子的你容易在工作上分心，愈忙碌恐怕愈沒效率！因為過多的工作量及日復一日累積的壓力，已經讓你感到疲乏，此時需要給自己多一點時間休息、補眠或做做自己開心的事，才能得到充分的休息，重新開啟你的爆發力。單身的雙魚此時並不適合告白，還需要再觀察情勢，等時機成熟些再行動。而有情人的則感情穩定發展。

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