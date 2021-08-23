太妍、泫雅都換上甜美「蜜桃色髮」　不同時期不同感覺，褪色後也好看

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

今年夏天的大勢色是橘色中帶有些許紅潤感的「血橙色」，在髮色上也不少人嘗試以此色調出發，將髮色染的更淺、更有夏天氣息，甜美又輕盈的「蜜桃色」正是許多韓妞的夏季御用髮色，就連太妍、泫雅也換上。

蜜桃色染髮

鮮嫩欲滴的桃子主要是由粉、橘色組成，需要經過漂退的步驟才有辦法達到夠淺的的效果，底色通常為相當明亮的金黃色或是白金色，根據每個人的髮質不同，有可能會需要不只一次的漂退。

不同時期不同感覺

總是有許多人問，在染了特殊色之後應該怎麼維持髮色？根據每個人養護的習慣差異，每個色階能維持的時間約落在1~3週不等，許多設計師也會根據未來幾週要呈現的髮色，在一開始染髮時就做色料的調整，每過一段時間的髮色都會有不同的變化，慢慢的褪色。

粉、橘、金色

像泫雅前陣子是粉色調飽和且鮮明，再來是均勻的粉橘色，接著在頭頂補染了粉色，粉橘金色的漸層也相當吸睛。

太妍則是在飽和度較低的狀態下來回的遊走，整體髮色來說金色系會更為明顯一些，更接近蜜桃沒有完全成熟的顏色，比起泫雅個性十足的風格，也更甜美一些。

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