剪、燙髮一定要注意的Face Line！前後對比臉直接小一號

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

要運用髮型的剪裁修飾臉部線條，除了頭頂、髮根的蓬鬆度之外，貼著臉部兩側的瀏海髮絲更是重要，無論什麼髮長、瀏海，都不能忽略重要的Face Line線條。

Face Line Cut

針對臉部兩側的髮絲進行層次修剪，越靠近額頭的地方越短、越靠近耳朵則越長，與後面的髮絲銜接，在長度上有漸層的過度感。

長髮的話，整體長度會超過顴骨一些，短髮則根據臉型、想呈現的風格以及其他頭髮的長度來決定，顴骨比較高的人就會建議長度要超過鎖骨，才有弱化線條的效果。

Face Line Perm

除了請設計師修剪兩側的髮絲之外，加上一點捲度也是讓整體造型更加分的好方法，其實所謂的八字瀏海就是從這個概念延伸出來，除了請設計師直接幫忙燙捲外，不管是用電棒、圓梳或髮捲，都是替兩側髮絲增加弧度的好選擇。

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