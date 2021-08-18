夏天頭皮頭髮問題多！乾燥敏感、出油扁塌　不同狀況的應對措施解析

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

台灣夏天炎熱潮濕，不僅妝容難維持，就連頭皮、髮型也容易狀況連連，室外豔陽和室內冷氣的溫差，也容易產生油水不平衡的狀況，面對不同情形就需要對症下藥來解決。

一踏出門就流汗又出油

明明洗了頭，卻因為氣溫關係頭皮大出油，根據研究顯示，氣溫每上升1℃，肌膚的排油量會增加10％，頭皮也毫不例外，還會導致不好聞的氣味產生。除了飲食及洗頭水溫要注意外，選擇具有控油效果的洗髮精、注意每週的頭皮去角質，都是在夏天不可缺少的事情。

潮濕悶熱導致髮根扁塌

不僅是細軟髮長年的困擾，夏季髮絲塌陷的速度倍增，長時間在外，正確使用乾洗髮也很重要，使髮絲時時刻刻保持髮根挺立。

如何正確使用乾洗髮：使用前搖勻，建議將頭髮以梳子分區，距離10-15公分噴灑髮根處，以手指伸入撥鬆，幫助粉末均勻吸附油脂。分層噴灑至髮中及髮尾，增加豐厚髮量感定型。

乾洗髮最佳使用時機：建議可於潔髮吹乾髮絲後使用，打造蓬鬆的造型；也可以於頭髮扁塌或沒洗頭時使用，讓髮絲回覆到豐盈狀態。盛夏出門前，也可噴上薄薄一層，蓬鬆髮根並使髮量視覺增加，創造完美柔霧感。

乾洗髮注意事項：不建議於濕髮上使用，除了會影響乾洗髮效果外，可能會造成毛孔堵塞問題。需確保髮絲及頭皮處於乾燥的狀態，若流汗後也建議先以紙巾或毛巾拭乾汗水後稍待三分鐘後再使用乾洗髮。

室內外溫差大 乾燥敏感也別忽略

室外艷陽照射，冷氣房中雖舒適涼爽，但極大的溫差更使水分流失嚴重，頭皮及髮絲更容易發出乾燥敏感警告，導致頭皮搔癢、髮絲枯燥。建議每個人都該擁有兩瓶以上的洗護產品，針對每日進出不同的場域、環境的差別來做挑選，更別忘了要適時使用護髮、髮油等滋潤髮絲的產品。

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