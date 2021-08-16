別因防疫讓生活慌了步調　4招「精油療癒法」穩定身心

記者李薇／綜合報導 圖／品牌提供

疫情改變了整個地球人的生活，每個人也必須習慣這樣的日常。因此，除了要養成良好的清潔習慣外，還得學會與外在威脅和平共處。這樣才能在守護健康的同時自在地生活，不會因嚴格的防疫規定方寸大亂。

妙招1：隨時保持手部清潔

勤洗手已是必要習慣，但通常在外無法洗手時，只能使用商家的酒精消毒，一天下來，雙手不免變得乾澀粗糙。因此，出門時不妨自備一瓶「精油淨化噴霧」，選擇含有野橘、肉桂、迷迭香等具淨化防護效果的精油成分加上蘋果萃取物的噴霧，不僅能再次清潔淨化、防護加分，無論是交通工具的座位、把手、出入的電梯、公廁、餐桌、餐具，甚至運動時的運動器材及周遭環境，摸一把前別忘了多噴幾下或擦拭，才能有效清潔，讓你放下心中的大石頭。

妙招2：隨時保持口腔清潔

面對口罩不離身的日常，不少人戴上口罩後才發現自己有了壞口氣，選擇具有丁香精油的高效潔牙產品，不論是牙膏或漱口水，都能事半功倍，搭配正確的刷牙習慣能有效清潔牙齒及牙齦，時時保持口氣芬芳準沒錯，即使無法刷牙時，也要記得使用含有天然丁香精油成分的漱口水多多漱口才行。

妙招3：隨時保持居家清潔

進了家門除了帶回髒污、灰塵外，不知道是不是把病毒也帶回家了，因此衣物洗滌及居家環境清潔也馬虎不得。除了一回家就把衣服換下來洗之外，無法每日清洗的外套、鞋子、包包也可以用精油淨化噴霧清潔後置於通風處。而地板、把手、開關及家具的清潔，建議可以用具有保衛防護功效的精油濃縮清潔劑勤於擦拭，取代刺鼻的消毒劑或漂白水，對有小朋友及寵物的家庭也更為安心。

妙招4：隨時保持空氣清淨

從出門到回到家，一整天戒慎恐懼真的特別辛苦，好不容易該洗的洗，該刷的刷，等到坐下來休息，該是轉換心情的時候了！不徹底療癒一下，明天怎麼會有元氣呢？可以使用含有野橘、桂皮、丁香、迷迭香、尤加利等淨化舒緩功效的複方精油擴香來轉換氣氛，讓果香和香料甜美溫厚的香氣好好擁抱你，帶來滿滿的安全感。

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