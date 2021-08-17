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《羽球少年團》暖心金句淚灑螢幕前　「你很努力了，所以輸也沒關係」

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編輯 / Jhen　圖 / 翻攝FB@SBS

2020東京奧運完美落幕，戴資穎、李洋與王齊麟在羽球項目的輝煌戰績，令全台灣人與有榮焉，萬眾矚目的國際賽告一段落，卻也讓觀眾不斷重播比賽影片回味。延續東奧的運動熱度，近日完結的Netflix韓劇《羽球少年團》迎來超高討論，講述一群渴望成為羽球國手的少年、少女們一路奮鬥，感人又暖心的故事，讓人又哭又笑，其中選手與教練的關係、學姊學長制度、體罰等寫實劇情，也引發許多觀眾共鳴，以下就來回味《羽球少年團》中，發人省思的台詞金句。

▲羽球少年團 。（圖／翻攝FB）

劇中飾演除了羽毛球以外，什麼事都不關心的韓世潤，是全國羽球青少年排名第一，同時也是青少年國家代表，在國家總教練與隊友眼裡就是「萬年贏球王」，人人都覺得她的人生絕沒有「輸」這個字，就連為她加油的台詞也都是：「你肯定是第一名」、「拿冠軍回來吧」、「橫掃全場」，然而這也成為了她失眠、經常性頭痛的源頭，因此在男主海康對她說了：「你已經很努力了、比任何人都努力，所以，輸也沒關係，韓世潤。」唯獨海康看出「一定要贏」帶給韓世潤的壓力，令她聽完這句話立馬大哭，想必這也是不少運動員內心的掙扎。

▲羽球少年團 。（圖／翻攝FB）

海康和隊友為了逃避羽球集訓偷跑到光州去玩，教練們開玩笑的說：「這是我們以前想都不敢想的事，最近當體育選手還真是輕鬆。」聊起過去練球被學長欺負、而教練也視而不見的日子，卻也說道絕不會把過往經歷的痛苦加諸在學生身上，「現在即使不用以前的方式也能全國第一。」

國家隊訓練時，安排了與日本隊進行練習賽，教練們都摩拳擦掌抱著「絕對不能輸日本」的心情鼓勵海康、世潤等人迎戰，而他們也不負所望秒殺日本隊，卻也同時透露其實他們並不討厭日本的選手們，出國比賽時，會互相贈送伴手禮，私下也經常約出去玩，「就算不是對上日本選手，我們也會盡全力的，這是重要的國家對抗賽，打羽球歸打羽球。」不管對方是誰，都純粹的盡全力訓練、盡全力贏得比賽。

▲羽球少年團 。（圖／翻攝FB）

「高中的時候，能決定自己想念什麼科系就是高人一等。過了20歲，大家就看工作，到了30、40歲，結了婚，有房產，就是人生贏家。但是國中的時候，我們根本不知道身邊的人是朋友還是對手；所以，只要能看出誰是真心的朋友，就算是成功了。」

看似和羽球少年團中的大家感情很好的海康，內心卻想著贏得羽球比賽後就要回去打棒球，所以始終和隊員們保持著一定距離，卻在一起面臨了幾次挑戰後，不知不覺間接納了他們。

▲羽球少年團 。（圖／翻攝FB）


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關鍵字：

羽球少年團, 金句, 韓劇

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