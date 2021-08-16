超暖心！東森自然美花蓮傳愛　送200萬護手霜「手」護白衣天使雙手

▲東森自然美暖心捐贈花蓮地區醫護人員2600支自然美瑞昇「花園之秘護手霜」，價值超過200萬元。（圖／東森自然美提供）

生活中心／綜合報導

東森自然美長期關懷社會公益回饋，共同守護台灣，面對2021年嚴峻的新冠肺炎疫情影響，感念醫護人員辛勞，心疼醫護人員的手因不斷消毒而變得粗糙乾裂， 8月16日暖心捐贈花蓮地區醫護人員價值超過200萬共2600支自然美瑞昇「花園之秘護手霜」同時號召大眾一起用行動支持醫護。由花蓮縣政府秘書長張逸華、花蓮縣衛生局長朱家祥、花蓮慈濟醫院副院長吳彬安、國軍花蓮醫院政戰處長黃國宏、門諾醫院等代表出席接受東森自然美業務副總徐尉綸捐贈花園之秘護手霜。現場並有東森慈善基金會支持的山興部落課輔班孩子們，特別從花蓮鳳林鎮趕來贈送自己繪製的卡片為醫護阿姨叔叔們加油打氣。

新冠疫情影響全球及民眾生活，雖然近期大家開始陸續施打疫苗，防護措施、隨時消毒清潔仍不可掉以輕心，疫情能進入微解封，也特別感謝前線的醫護抗疫英雄們守護全民健康，花蓮縣衛生局長朱家祥曾在臉書真情流露，透露醫護人員長時間戴手套，將手套脫下的瞬間，看見傷痕累累、充滿皺褶的雙手看起來就像老了10歲，醫護人員照顧我們的同時卻沒時間照顧自己，令人非常不捨。受贈現場，花蓮慈濟醫院副院長吳彬安也表示：「醫護人員的手部需要頻繁消毒，容易造成手部不適，非常感謝東森自然美贈予醫護護手產品，幫助保護醫護雙手。」

▲東森慈善基金會支持的山興部落課輔班孩子們，特別從花蓮鳳林鎮趕來贈送自己繪製的卡片為醫護阿姨叔叔們加油打氣。（圖／東森自然美提供）

東森自然美看見醫護的需求，透過東森慈善基金會的聯繫促成這樁美事，挺醫護捐贈花園之秘護手霜，「手」護醫護更具療癒意義，讓醫護人員在消毒洗手、脫下手套後，隨時可以擦上護手霜，增加肌膚的保水度，幫助修復受損的雙手。花園之秘護手組包含乳油木玫瑰護手霜、乳油木薰衣草護手霜，蘊含20%乳油木果油、阿爾卑斯雪玫瑰精萃、南法普羅旺斯薰衣草、玻尿酸、植物保濕精華等天然成分，具卓越的抗氧化力和保護力，能於肌膚表層形成天然保護膜，強大的鎖水性更能形成表皮保水膜，有效防止水分流失，使肌膚水嫩柔亮，加上多重天然植物萃取精華加乘保濕同時舒緩放鬆肌膚，輕盈乳霜質地不負擔同時為手部肌膚帶來防護與保護。東森自然美也推出買一組自然美瑞昇「花園之秘御守組」，就捐出1 支自然美瑞昇「花園之秘護手霜」給辛勞的前線醫護人員，邀請全民一起來送暖。

東森集團投入公益行善不間斷，不但長期關注部落學童、送愛到部落，也幫助更生人、力挺醫護及小農，均站上第一線全力支持提供需要的人最需要的幫助。東森自然美公益不落人後，2020年新冠肺炎疫情時，曾捐贈自然美瑞昇「深層保濕舒敏精華乳」和「平衡麗膚霜」予前線辛勞的醫護人員，向第一線醫護致敬，讓受口罩摧殘的肌膚得到修護同時溫暖舒緩心情。東森慈善基金會長期關懷弱勢原住民學童，因此王令麟總裁在孩子口中有「東森爸爸」之稱，得知花蓮山興部落學童學路艱辛，因為廢校，每天得到離家約20公里路的學校上學。東森集團協助成立課輔班，過去就捐贈過一輛「愛的專車」，讓部落學童能夠更便利，快樂、安全的做功課及返家，之後並發起認養計畫，長期關注偏遠地區兒童。

2020年，課輔班的孩子們看到新冠肺炎疫情肆虐，主動的製作了一千多份的咖啡包及多肉植物小盆栽，分至各醫院贈送醫護人員，希望醫護人員紓解壓力和疲勞。今年看見醫護人員至各地施打疫苗十分辛勞，於是連結東森自然美一起攜手送愛，並場獻唱一首防疫歌曲傳遞正能量，用行動挺醫護。