這些彩妝意想不到的用法！眉筆竟然可以拿來畫臥蠶　超自然又韓系

記者李薇／台北報導

對於化妝師而言，很多彩妝單品不是看上去如此簡單，其實擁有很多好用的方法，《ET FASHION》就整理出一些彩妝品可以用來取代的單品，包準你長知識，也是學會更多上妝的技巧。

1.眉筆→眼線筆

這裡的眉筆變成眼線筆，不是真的拿來畫眼線，而是很多韓系女孩喜愛的臥蠶妝，可以用眉筆的顏色，來畫出一個假的臥蠶陰影，讓眼睛擁有澎潤的效果，畫起來自然又深邃。

2.打亮粉→唇膏

很多人不知道這個招數，其實可以拿唇膏直接沾取金色散粉，塗抹到雙唇上，就會展現出金屬光澤的效果，讓人看起來妝感更加精緻閃耀，只是嘴巴可能沒辦法吃東西，以免把亮片吃進去。

3.定妝噴霧→膏體

定妝噴霧除了拿來定妝之外，還可以搭配修容、眼影、打亮等粉質的產品使用，只要在刷子上噴了定妝噴霧，再去沾取粉狀的單品，立刻就可以變成高壯，這樣不但更顯色，妝感也會更加貼膚自然。

4.唇膏→腮紅

韓系女孩非常喜歡將唇膏拿來當作頰彩使用，這樣不但可以製造出自然的紅暈，因為唇膏帶有油脂，還可以呈現出非常貼膚的妝感，很適合沒帶很多彩妝單品的時候使用。

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