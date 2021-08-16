營養師教「正確清洗蔬果」3步驟！免用清潔劑也不怕農藥殘留

▲營養師表示只要正確清洗，多吃水果蔬菜對健康的好處超過農藥帶來的風險。。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

新鮮蔬菜水果擁有許多營養，也能促進腸胃蠕動，幫助消化、排便，對健康很有益，但有些人擔心農藥殘留問題，煩惱是否要用清潔液、小蘇打或是鹽巴水來清洗，或是乾脆不吃。知名營養師高敏敏就表示，其實只要確保蔬果有清洗乾淨就不用擔心，她也特別分享大部分蔬果都可以套用的「正確清洗3步驟」和不同種類蔬果的清洗關鍵，不用搭配清潔液也能洗得很乾淨。

高敏敏指出，清洗是唯一減少農藥的方法，同時也是為了去除蔬果上的灰塵及可能存在的寄生蟲，而關鍵是用水量的多寡和如何減少營養成分的流失。但她不建議使用清潔劑來清洗，因為可能又會產生如何把清潔劑洗乾淨的問題，直接按照以下步驟清洗，就能安心享用。

Step 1：浸泡3分鐘



將蔬果浸泡於水中3分鐘，使農藥溶解。

Step 2：用流動的水清洗



藉由水的流動帶走殘留的農藥。

Step 3：切除蒂頭及根部



幾去除不需食用的部位，像是蒂頭、根部、凹陷處等。

除了以上3個基本要點，高敏敏表示，不同類型的蔬果像是葉菜類、根莖類或水果，清洗步驟也略有不同。

＃葉菜類＋花果菜類



像是高麗菜、大白菜等包葉菜類，可先將外面兩層葉片剝掉，裡層剝開浸泡5分鐘後，再用流水清洗每層葉片；如青江菜、小白菜、菠菜等小葉菜類，先將近根處切除，把葉片分開後再用流動水沖洗，且要特別注意接近根蒂部分的清洗；而花椰菜、青花椰則可先切塊浸泡，再以流動水清洗乾淨後再做料理。

＃根莖類



像是馬鈴薯、蘿蔔、芋頭等根莖類，建議先沖洗乾淨，可搭配刷子刷淨表面，再削皮。

＃水果



不需去皮的水果，像是葡萄，清洗前建議先用簡單剪下來，不要用拔的；小番茄可先用水浸泡5分鐘再用流水清洗；許多人最擔心的草莓，可用濾籃在水龍頭下先沖洗一遍，浸泡5～10分鐘後，再用流動水將每顆沖洗乾淨。

而若是像是荔枝、龍眼、橘子、木瓜等需要去皮食用的水果，可用軟毛刷搭配流動水輕輕刷洗，再去皮食用比較安心。

高敏敏也提醒，使用任何工具處理蔬果時，都要盡量放置於最後一個步驟，避免農藥污染工具再污染到其他蔬果，也避免營養素在清洗時從切口流失。另外，建議要烹飪、食用時再做清洗蔬果的動作，如果先洗淨儲存，反而容易使細菌生長滋生，提高腐敗機率。

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