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營養師曝身體缺水「6個警訊」，各年齡喝水建議量一次看

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▲▼營養師曝身體缺水「6個警訊」。（圖／Unsplash）

▲每天喝足水量才能提供身體正常運作。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉 / 台北報導

不少女星都強調喝水的重要性，你今天喝夠水了嗎？營養師高敏敏指出，喝水千萬別等口渴才喝，當身體發出6大警訊，就代表你喝水量不足，已處於缺水狀態！

▲▼ 營養師曝身體缺水「6個警訊」。（圖／翻攝自營養師高敏敏FB）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

#口渴

喝水不能總等口渴才喝，口乾舌燥是最直接的缺水警訊，這時一定要趕快喝水，正確喝水方式是適時補充，等到口乾就代表身體已缺水。

#肌膚乾燥有細紋

身體缺水也會反映在肌膚上，肌膚乾燥會使紋路明顯、乾扁下垂，隨著年紀增長，肌膚越難維持水分。

#卡卡不順暢

有時候便便不順，卡卡不順暢是因為水喝不足，消化道的潤滑，非常需要水分的沖刷。

#排尿量變少

喝水排尿是很正常的生理現象，營養師高敏敏指出，一般來說一整天至少會上廁所五次左右，假設上廁所的次數變少或尿量減少，就要開始思考水份攝取是否充足了。

#容易感覺飢餓

有時候嘴饞或是感到飢餓，不一定是真的想吃東西，可能是因為身體缺水了。

#消化不佳

當身體缺水時，消化道的分泌也會減弱而產生腸胃不舒服的症狀。

▲▼營養師曝身體缺水「6個警訊」。（圖／Unsplash）

▲各年齡層飲水量一次看。

那麼一天到底要喝多少水才夠呢？高敏敏指出，每個人會因為身體需求、所處環境、活動狀態、季節氣候 導致需要的飲水量不同，一般來說健康的人可以依照飲水建議量來喝。

•一歲以前的嬰兒不須特別額外喝水
•學齡兒童(7~12歲，20Kg以上皆適用）「體重kg X 50~60」每日上限2400ml
•青少年(13~18歲，50kg以上皆適用）「體重kg X 30~35」每日上限3500ml
•健康成人：體重kg X（30~35）

▲▼營養師曝身體缺水6警訊。（圖／Unsplash）

▲若不喜歡喝水，也可放入一些檸檬片增加口感。

她進一步分享，足夠的水可以幫助身體保持代謝力、排除體內囤積廢物、使大腦變靈活有精神、保持肌膚水分有彈性、降低血管濃稠度。但如果有以下疾病的人 則要多注意喝水量 不能一直狂灌水，像是需要限制水量的腎臟病患，胃潰瘍、消化不良的人，飯前飯後喝水建議間隔一小時，頻尿的人睡前也不宜攝取過多水分。

關鍵字：

高敏敏, 營養師, 缺水警訊, 喝水量

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