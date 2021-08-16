美翻！舒淇「披頭散髮」藏不住自信笑容　外套蓋頭耍Ｑ超逆齡

記者王則絲／台北報導

女星舒淇獨特的個人魅力與美貌不曾退燒，甚至是隨著年齡越長越圈粉！近日舒淇擔任《DRIFT》雜誌夏季新刊封面人物，拍攝一組清新自然風格的時尚大片，封面上她頂著澎鬆捲髮、任憑披散在臉上，卻藏不住底下瞇著眼的自信笑容，她還俏皮的將外套蓋住頭，可愛的舉動令人感覺更加逆齡了！

舒淇早先才在社群上揭發老公馮德倫的醜照，來祝賀老公47歲生日，其實舒淇也已滿45歲了，但是臉蛋外表與身材依然凍齡，粉絲們尤其喜歡看她的私服穿搭，總是能憑藉超強駕馭力化解災難單品，穿出優雅休閒的風格。

近日舒淇登上雜誌封面，先是以黑白色調呈現，舒淇頂著一頭凌亂的髮絲，並罩上一件寬大的外套，小露深V，但整張照片最亮眼的還是她那充滿自信的笑容，特寫鏡頭中更能看見絕佳狀態，讓粉絲大讚：「美翻了」、「女神就是女神！」

接著舒淇換上白色坦克背心、褲裝，搭配長筒皮靴，營造出率性的氛圍，一個開腿Pose與銳利表情瞬間帥氣逼人，又酷又辣；另一組圖輯中，舒淇身穿森林綠色的絲絨洋裝，展露姣好身材曲線，只見她將外套蓋在頭上、包著臉，露出如同孩子般可愛的笑容，俏皮舉動顯示不只是外貌、就連心靈都超逆齡！網友狂讚：「彷彿吃了防腐劑」、「好俏皮可愛！」

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