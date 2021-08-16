fb ig video ETtoday search mobile

美翻！舒淇「披頭散髮」藏不住自信笑容　外套蓋頭耍Ｑ超逆齡

>

記者王則絲／台北報導

女星舒淇獨特的個人魅力與美貌不曾退燒，甚至是隨著年齡越長越圈粉！近日舒淇擔任《DRIFT》雜誌夏季新刊封面人物，拍攝一組清新自然風格的時尚大片，封面上她頂著澎鬆捲髮、任憑披散在臉上，卻藏不住底下瞇著眼的自信笑容，她還俏皮的將外套蓋住頭，可愛的舉動令人感覺更加逆齡了！

舒淇早先才在社群上揭發老公馮德倫的醜照，來祝賀老公47歲生日，其實舒淇也已滿45歲了，但是臉蛋外表與身材依然凍齡，粉絲們尤其喜歡看她的私服穿搭，總是能憑藉超強駕馭力化解災難單品，穿出優雅休閒的風格。

近日舒淇登上雜誌封面，先是以黑白色調呈現，舒淇頂著一頭凌亂的髮絲，並罩上一件寬大的外套，小露深V，但整張照片最亮眼的還是她那充滿自信的笑容，特寫鏡頭中更能看見絕佳狀態，讓粉絲大讚：「美翻了」、「女神就是女神！」

接著舒淇換上白色坦克背心、褲裝，搭配長筒皮靴，營造出率性的氛圍，一個開腿Pose與銳利表情瞬間帥氣逼人，又酷又辣；另一組圖輯中，舒淇身穿森林綠色的絲絨洋裝，展露姣好身材曲線，只見她將外套蓋在頭上、包著臉，露出如同孩子般可愛的笑容，俏皮舉動顯示不只是外貌、就連心靈都超逆齡！網友狂讚：「彷彿吃了防腐劑」、「好俏皮可愛！」

►少時秀英、Tiffany「下衣失蹤」撞衫尬腿　一言不合竟直接打起來！

►Jennie、GD偷偷放閃又被發現！「情侶項鍊」太可愛引粉絲注意

關鍵字：

舒淇, 雜誌, 封面, 逆齡

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

MOYNAT「迷你積木包」夢幻破表

MOYNAT「迷你積木包」夢幻破表

ET Fashion

推薦閱讀

一戀愛就變黏人精的3大星座！天蠍佔有慾強、Top 1缺乏安全感

一戀愛就變黏人精的3大星座！天蠍佔有慾強、Top 1缺乏安全感

白T單穿太無聊？Jennie「外罩一件」甜美感UP、娜娜私服最愛寬鬆T

白T單穿太無聊？Jennie「外罩一件」甜美感UP、娜娜私服最愛寬鬆T

迪麗熱巴「水鑽遊走胸前」曲線絕了！　復古絲絨裙美出新高度

迪麗熱巴「水鑽遊走胸前」曲線絕了！　復古絲絨裙美出新高度

性感歌后發福判若兩人！「運動裝腫一圈」網卻罕見大讚：真性情 不婚不生很悽涼？　研究顯示：單身的女性其實最快樂 奧斯塔羅12星座一周運勢0816-0822　射手調整壞情緒、處女正財運超旺 安格斯12星座一周運勢8／16-8／22　天蠍是時候走出象牙塔 頭髮「放進去」就捲了！仙女粉電動捲髮器下殺1060元　手殘也變出大波浪 少時秀英、Tiffany「下衣失蹤」撞衫尬腿　一言不合竟直接打起來！ 68%的愛情是從朋友變情人　研究發現2個「主要關鍵」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面