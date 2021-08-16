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人間芭比Lisa腳尖秘密！這雙「纏繞水鑽」高跟鞋走路自帶光環

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▲▼JIMMY CHOO 。（圖／品牌提供）

▲BLACKPINK成員LISA穿著JIMMY CHOO HIGH SUMMER系列鞋款 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

鞋履品牌JIMMY CHOO 今年HIGH SUMMER系列以繽紛色彩與都市景色為主軸，當然鑽飾是不變的經典元素，透過JOSEFINE鞋款演繹，連人氣天團BLACKPINK成員Lisa都上腳擺拍美照。另外可愛的BON BON 晚宴包也融入驚艷的漸變效果，令人很想入手。

▲▼JIMMY CHOO 。（圖／品牌提供）

▲LISA搶先演繹的JOSEFINE鞋款，以纏繞式的水晶鑽飾為設計。（圖／品牌提供）

▲▼JIMMY CHOO 。（圖／品牌提供）

▲繽紛夏日系列。（圖／品牌提供）

JIMMY CHOO「繽紛夏日系列」靈感源自色彩繽紛的風景，由LISA搶先演繹的JOSEFINE鞋款，以纏繞式的水晶鑽飾為設計，一路蔓延腿部曲線而上，增添性感氛圍，並在黑暗中也能閃亮脫穎而出，LISA搭配一身黑色套裝自帶仙氣，腳上亮點令人目不轉睛。

▲▼JIMMY CHOO 。（圖／品牌提供）

▲▼JIMMY CHOO 。（圖／品牌提供）

▲▼JIMMY CHOO 。（圖／品牌提供）

▲（依序）AVENUE 50、MINEA以及BON BON 晚宴包是重點單品。（圖／品牌提供）

疫情期間，能夠滿足多場合需求的鞋款成為設計重點，品牌旗下AVENUE以低跟方式擄獲女性，本次帶來了流線型皮革，在鞋面上如海浪般起 伏，能夠穩穩地托住足部。而漸變色系則體現在MINEA上，由冷調的藍紫色延伸至紅鸛般的熱情粉色，象徵著陽光的折射，甚至連可愛的BON BON 晚宴包也不放過，使用數百顆透明珠子費時費工打造，頗具收藏價值。

此外，義大利頂級手工鞋履品牌 René Caovilla 全新早秋款式也出現漸變鑽飾設計，以粉嫩色系襯托綺麗的花卉和珠寶於鞋帶上，像是經典CLEO鞋履款式則運用全新BOULE球型鞋跟現身，以940顆水鑽熱繡Hotfix而成，螺旋繫帶環繞在誘人的雙足，繫帶上使用3,200顆璀璨的Swarovski水鑽串接環繞，搭配著加寬的繫帶以提升整體舒適度，閃亮光澤襯托出女性魅力。

▲▼JIMMY CHOO 。（圖／品牌提供）

▲René Caovilla 全新早秋款式Caterina涼鞋與經典CLEO鞋履，皆是以漸變水鑽打造。（圖／品牌提供）

關鍵字：

JIMMY CHOO, HIGH SUMMER, Lisa, BLACKPINK

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