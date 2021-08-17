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皮膚科醫師教「正確洗臉5步驟」！先洗手、「無感水溫」很重要

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▲▼皮膚科醫師教「正確洗臉5步驟」。（圖／翻攝ＩＧ）

▲正確清潔更有助於保養肌膚。（圖／翻攝IG@thanks_kim、@goodal_official）

記者張毓容／台北報導

一出油就想洗臉？冰水洗臉可以收毛孔？洗臉搓洗得越久越乾淨？其實這些都是會讓肌膚越洗越差的NG洗臉行為，擁有正確洗臉觀念，才能幫助肌膚穩定、養出好肌膚。就有皮膚科醫師分享正確洗臉的3大關鍵和5步驟，快來看看你是否都做對了？

▲▼皮膚科醫師教「正確洗臉5步驟」。（圖／翻攝ＩＧ）

▲洗臉水溫過熱或熱冷都對容易刺激肌膚。（圖／翻攝IG@aoihamada）

1.要用「無感水溫」

洗臉時水溫過燙或過低都容易刺激肌膚，尤其切勿冷熱交替清洗，沒有網路謠傳的收縮毛孔作用，只會導致肌膚變得敏感。洗臉時最好使用摸起來比體溫略低一點的「無感水溫」，也就是30～35度間的微溫水，能溫和洗淨肌膚不刺激。

2.洗臉早晚一次即可

有些人臉一油就想洗臉，但洗臉頻率不宜過多，過度清潔反而會造成肌膚負擔，甚至破壞肌膚屏障，反而讓肌膚狀況不穩，容易出現問題。一般來說，洗臉早晚各一次即可，在運動後大量出汗時或臉特別髒時可多洗一次，但一天最多別超過3次。

3.挑選能溫和清潔的洗面乳為佳

洗面乳最大功用就是清潔髒污、多餘油脂，不用過度在意美白、抗老等功效，選擇一款能溫和清潔肌膚的潔面產品就好。

另外，就算是大油肌也最好別長期使用控油洗面乳，這類清潔產品清潔力過強，容易過度清潔，反而對肌膚造成負擔；而乾性或敏感性肌膚，也可適度減少洗面乳使用頻率，像是早上可只用清水洗臉，晚上再用洗面乳即可。

＃正確洗臉流程

1.洗臉前先洗淨雙手，以免手上細菌跑到臉上，加重肌膚問題。
2.先用適當水溫輕拍全臉，濕潤臉部肌膚。
3. 洗面乳在手上起泡後，直接用手塗抹上臉，輕柔並均勻帶到全臉。過程中避免用手用力揉搓擦洗肌膚，以免傷害肌膚。
4.用微溫水將臉上泡沫沖洗乾淨，別忽略下巴、髮際線等處。
5.用柔軟的毛巾或洗臉巾以輕柔按壓方式西走臉上剩餘水滴，並盡快塗保濕產品。

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關鍵字：

保養, 護膚, 清潔, 洗臉, 潔面, 正確流程, 步驟, 關鍵, , 皮膚科醫師, 醫生

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