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無印良品「小白鞋」出新的了！　日常最實穿、超高CP值必須入手

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編輯／JJ

日系生活雜貨品牌MUJI無印良品不只是文具、居家或美妝用品受歡迎，服裝配件系列也是民眾熱愛的品項，其中百看不厭的基本款「小白鞋」更可說是「人腳一雙」，近期無印良品便看準小白鞋的威力，帶來了全新款式！純色設計同樣超級百搭，加上不到千元的平實價格，沒有理由不入手一雙。

無印良品已推出多時的「有機棉舒適休閒鞋」系列，直至今日都是熱銷單品之一，也不定時會推出新顏色吸引目光，許多人甚至會包色處理，或是早已回購不止一、兩次。

▲無印良品小白鞋。（圖／翻攝自無印良品）

▲無印良品小白鞋。（圖／翻攝自無印良品）

▲無印良品新款「撥水加工有機棉舒適封閉式鞋襟休閒鞋」。（圖／翻攝自官網）

而日常不用思考、穿什麼都能搭的「小白鞋」，無印良品於近期推出了全新的款式「有機棉舒適封閉式鞋襟休閒鞋」！與先前款式一樣，鞋面經過加工處理，有防潑水效果，並採用加強足弓支撐力的鞋墊，讓穿著者不易感到腿痠，雖然純白的鞋子，容易沾染髒污是一定的，但是多了些穿著痕跡，其實也很好看。

▲無印良品小白鞋。（圖／翻攝自無印良品）

▲同款目前還有推出全黑款式。（圖／翻攝自官網）

鞋型上類似VANS或KEDS的基本款板鞋，能輕鬆融入各種不同的穿衣風格，看起來簡簡單單，卻是有許多小細節，很有「無印風」，整雙鞋採純色設計，目前共有黑、白兩色，如果還缺「小白鞋」、「小黑鞋」的朋友們，現在多了高CP值的新選擇。

【更多小白鞋選擇】

VANS

Common Projects

NIKE

Reebok

►UNIQLO X INES超模聯名穿出法國女人的氣質　必收襯衫、西外搶先看

►UNIQLO +J大特價190元、Theory洋裝半價！大師級聯名降價還不買爆

關鍵字：

無印良品, MUJI, 小白鞋, 新款, 鞋款, 帆布鞋

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