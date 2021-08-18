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想要快速變白！特搜4款超好用去角質霜　洗完肌膚乾爽不緊繃

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記者李薇／綜合報導

夏季肌膚容易出油、出汗，同時又很容易曬黑，想要讓自己更加清爽，同時快速美白回來，去角質霜是不可以缺少的單品，《ET FASHION》就盤點4款厲害好用的去角質單品，只要搭配美白乳液，就可以迅速白回來。

▲去角質,DHC,專科,品木宣言,L:a Bruket,。（圖／品牌提供）

1.DHC 純欖美體去角質霜

純欖美體去角質霜中添加了豐富的橄欖精華油、荷荷芭油及乳油木果油，在去除身體老舊角質的同時，亦能維持水嫩潤澤的膚觸，同時達到「洗淨、去角質、保濕」的多重作用。此外，為了維持豐富的泡沫及清潔效果，並提升洗後的滋潤感，讓洗淨成分和精華油能同時並存。

▲去角質,DHC,專科,品木宣言,L:a Bruket,。（圖／品牌提供）

2.專科 莓果潔顏乳

綜合紅莓配方+日本吉野櫻精華 為疲憊暗沉肌注入健康紅潤，專科濃密泡泡首次添加紅色晶球，輕輕按摩就能清潔頑固髒污、幫助角質代謝，蠶絲蛋白保濕精華成分，能滋潤柔嫩肌膚，雙重玻尿酸同時提供肌膚底層保濕鎖水，素顏也能展現粉嫩健康好氣色。

▲去角質,DHC,專科,品木宣言,L:a Bruket,。（圖／品牌提供）

3.品木宣言 一舉兩得角質按摩霜

一款溫和去角質磨砂膏，含有天然竹子粉末粉末、天然礦物矽粉及紅玉璽成分，幫助肌膚掃除暗沉、老廢角質與表面髒汙，讓炎熱的夏天肌膚不黏膩，角質超柔嫩！

▲去角質,DHC,專科,品木宣言,L:a Bruket,。（圖／品牌提供）

4.L:a Bruket 245身體去角質-接骨木花

使用海鹽為身體肌膚深層淨化、去角質，是瑞典西岸傳統海洋浴最具代表性的作法之一，L:a Bruket以當代方式重新演繹古老智慧，淨化、柔嫩肌膚，同時賦予柔軟滑細膚觸，結合甜杏仁油、紅花籽油、菜籽油，為肌膚補充維生素與必需脂肪酸，同時對抗自由基。

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關鍵字：

去角質, DHC, 專科, 品木宣言, L:a Bruket

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