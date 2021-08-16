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「3星座」看似傻氣私下超精明！射手認：什麼都說好，其實是懶得理

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▲▼「3星座」看似傻氣其實超精明。（圖／翻攝自FB）

▲3星座愛裝傻，私底下卻聰明到不行。（圖／翻攝自FB/jtbc drama，以下同）

編輯/ Lily

12星座性格大不同，有人喜歡表現，證明自己的存在感，但也有星座其實很聰明卻又喜歡裝傻氣，像是巨蟹裝傻是因為愛你，射手裝笨是因為懶得理你，天蠍的想法又是更高一段，你也上榜了嗎？

▲▼「3星座」看似傻氣其實超精明。（圖／翻攝自FB）

第3名 巨蟹座

巨蟹其實並不笨，平時裝傻是因為要顯得另一半聰明，滿足對方的虛榮心，只要愛上對方毫不介意當個配合的角色，可說是愛到卡慘死。撇除愛情這塊，巨蟹其實一個人也把自己打理很好，但進入社交關係中，有時還是得隱藏犧牲自己某個部分，才容易和大家玩在一塊兒。

▲▼「3星座」看似傻氣其實超精明。（圖／翻攝自FB）

第2名 射手座

裝傻第一名非射手莫屬了，因為他最討厭與人爭辯，所以他有時會裝傻看似認同你的想法，但他仍是照自己心意做事，省得麻煩。這樣的個性讓他結交不少好友，他不太會和別人計較，即便有些小矛盾也可以笑笑帶過，很少往心裡去，難怪人緣那麼好。

▲▼「3星座」看似傻氣其實超精明。（圖／翻攝自FB）

第1名 天蠍座

天蠍本來就心思縝密，為了想融進大家的圈子中，即便是裝笨也無妨。他認為裝傻可以避免很多不避掉的麻煩，也不會有人追著求幫忙，沒有那麼多的人情壓力，生活也能更自在些。天蠍就是喜歡靜靜在一旁觀察別人，裝傻能幫他們躲掉不少麻煩事。

►鹹魚翻身！專家曝「3星座」8月貴人運爆棚，要什麼有什麼

關鍵字：

星座, 裝傻, 精明, 排行榜

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