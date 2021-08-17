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伊能靜給女生的5個戀愛忠告：「他對你好至少要如你，絕不能低於你」

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▲▼伊能靜給女生的戀愛忠告字字戳心 。（圖／翻攝自伊能靜小紅書）

伊能靜給女生的愛情忠告字字戳心。（圖／翻攝自伊能靜小紅書，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

伊能靜與小10歲的大陸男星秦昊結婚，育有一女小米粒，至今恩愛如昔，日前她在《小紅書》和女孩分享，在進入愛情之前，必須懂得5件事情，並和大家喊話：要記得你永遠不是他的家人，你是他的愛人；你不缺家人，你要的是與你走天涯的伴侶。

#不需要依賴任何人活著

伊能靜強調，女生不需要依賴任何人活著，即便失去誰也不要害怕，因為你知道自己如此珍貴，你是一個獨立的存在，愛情對於你，是一種平等、尊重、珍愛的關係。

▲▼伊能靜給女生的戀愛忠告字字戳心 。（圖／翻攝自伊能靜小紅書）

#擁有獨立思考的本事

女孩必須懂得不被任何人左右，你有自己的追求，自己的人生價值。不需要依附，你和你的另一半是棋逢對手，不需要去犧牲什麼，你們共同成就、共同成長，也許成長步調有前有後，但你們會警惕，調整步伐。你有自己的思想，甚至不需要對方全然理解你，你有獨立思考的本事，有判斷能力。

#懂得過日子

經濟獨立指的不是傳統價值中的富有，但你懂得過日子，能讓簡單生活有滋有味，你有自己的儀式感，不被打亂。在物質關係中，物質不是你們的交換條件，而是自由的選擇能力。

▲▼伊能靜給女生的戀愛忠告字字戳心 。（圖／翻攝自伊能靜小紅書）

#他對你好至少要如你

你要愛惜自己的身體，你要知道長這麼大多麼得之不易。你是翻山越嶺才與自己相遇，你怎麼能輕易地交出去，你的每一個毛孔，都是你好好養育自己而來。你花了時間、用了心，他對你好至少要如你，絕不能低於你。

#別24小時都用來等

別把時間全部都給對方，你們都需要自己安靜自省，呼吸世界。你不是24小時都要等待，你有自己的時間，你能獨處，能有自己的朋友和愛好，你對自己相處的時間，絕不馬虎。

關鍵字：

伊能靜, 愛情, 戀愛

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