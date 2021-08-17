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說．流行／「極簡標語包」能選中文字！設計師大有來頭　可鹽可甜背不膩

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記者王蓁蓁 / 台北報導

手袋肯定是品牌每季的最大焦點，富有經典輪廓設計、以及搶眼的標誌性Logo，佔滿IG版面的爆款包們讓人看得好膩，走在街上也不免要受撞包困擾，而兼具高CP值質感的巴黎小眾品牌MICHINO PARIS，透過極簡方包外型加上潮流感的吸睛標語，突破層層重圍，在近季為時尚圈注入了一抹擄獲人心的叛逆優雅，甚至能看見「中文」在上面。

▲說流行MICHINO PARIS 。（圖／翻攝IG）

▲說流行MICHINO PARIS 。（圖／翻攝IG）

▲兼具高CP值質感的巴黎小眾品牌MICHINO PARIS。（圖 / 翻攝IG@michinoparis，以下同）

也許時尚迷們對於來自巴黎的皮具包袋品牌MICHINO PARIS並不熟悉，但說起其背景，變會令人眼睛為之一亮，創辦人Yasu Michino出生於東京，在巴黎的時裝設計學校順利畢業後，便進入了SAINT LAURENT、GIVENCHY的皮具設計部門進行磨練，最終在DELVAUX成為資深設計師。

「沒有合適工藝知識背景的時尚是不會永久的，而沒有好的時尚觀念的手工藝只是工匠。」Yasu Michino知道設計一只精緻、完美的包袋有許多專業知識，不親身經歷是無法探知，所以他一步一步穩紮穩打，不去跳過任何一個學習階段。憑藉著在高端品牌奠定的工藝功底，Yasu Michino於2014年成立了自有品牌MICHINO PARIS，而他在走向時尚這條道路之前，原先想成為一名建築師，在發現那並不適合他的同時，轉而被手袋吸引，「因為它們跟建築物一樣也是立體的。」

▲說流行MICHINO PARIS 。（圖／翻攝IG）

▲MICHINO PARIS 標語包Salut在極簡情懷中，散發出叛逆的反差感。

不難發現MICHINO PARIS包袋簡約線條下的現代風格，像是近期的大勢標語包「Salut」，俐落的方包設計搭配手感極佳的質感皮革，稍微加長的手柄直接手拿仍舊優雅，座落在中央的標語則意外的街頭個性，在極簡情懷中散發出叛逆的反差感，卻一點都不顯突兀，任何穿搭風格都百搭，完全背不膩。

▲說流行MICHINO PARIS 。（圖／翻攝IG）

▲日本時尚雙胞胎AMI、AYA早在IG上搶先背上專屬標語包。

▲說流行MICHINO PARIS 。（圖／翻攝IG）

▲說流行MICHINO PARIS 。（圖／翻攝IG）

▲標語包各式繽紛的夢幻顏色，存心要人選擇障礙。

這也讓標語包瞬間深受時尚潮人們追捧，總是一頭顯眼粉色的日本時尚雙胞胎AMI、AYA，早在IG上搶先曝光印著她們名字的專屬標語包，目前包款的種類與色彩十分多元，除了基本款的方包，時下女孩們最愛的腋下包型、宛如水壺造型的直筒包、帆布與皮革的異材質拼接.....應有盡有，就連小皮件也都沒放過，基本的黑、白兩色外，還有各式繽紛的夢幻顏色，根本是存心要人選擇障礙！

▲說流行MICHINO PARIS 。（圖／翻攝IG）

▲說流行MICHINO PARIS 。（圖／翻攝IG）

▲說流行MICHINO PARIS 。（圖／翻攝IG）

▲腋下包型、帆布與皮革的異材質拼接、宛如水壺造型的直筒包的標語包也應有盡有。

最特別的一點，是標語包上的字樣，不僅限於一種語言，從英文、中文、韓文、泰文、日文甚至俄羅斯文，Yasu Michino曾在採訪時說道：「它讓我想起了剛來巴黎時，法語說的不好的那段時光。」並期望能藉由這款包將正面的訊息傳達到全世界，為許多人帶來力量與鼓勵。

▲說流行MICHINO PARIS 。（圖／翻攝IG）

▲說流行MICHINO PARIS 。（圖／翻攝IG）

▲標語包上的字樣不僅限於一種語言，展現品牌包容性。

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關鍵字：

說流行, MICHINO PARIS, 包包, Yasu Michino

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