46歲安潔莉娜裘莉私服根本畫報！　貴婦愛牌羊絨大衣洩巨星氣場

▲安潔莉娜裘莉出道多年仍是性感代名詞 。（圖／CFP）

記者鮑璿安／台北報導

46歲好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）出道多年仍是性感代名詞，近期她被捕捉到現身街頭的畫面，即便戴著口罩仍是星味十足，安潔莉娜裘莉身穿貴婦愛牌義大利精品Loro Piana羊絨大衣亮相，姣好狀態立刻被粉絲一眼認出。

安潔莉娜裘莉一直是演藝圈矚目焦點，日前她與17歲長子帕克斯一同外出用餐，裘莉身穿義大利精品Loro Piana羊絨大衣現身，一頭披肩長髮，戴起口罩仍不減星味，私服造型十分搶眼。而該套雙層羊絨大衣以寬鬆剪裁搭配大翻領設計，在安潔莉娜裘莉纖細身材演繹下十分亮眼，絲毫不顯厚重累贅。





▲安潔莉娜裘莉與長子外出被拍，私服造型令粉絲驚艷。（圖／CFP）

而Loro Piana其實是裘莉愛牌，她曾多次穿著品牌單品現身，就連這回手拎的包款也是品牌旗下的Sesia 系列小牛皮包，運用細長手柄注入流暢包身，同色系搭配非常柔和。安潔莉娜裘莉剛過完46歲生日，一舉一動卻看不出歲月痕跡，更有網友認為，她的私服演繹效果比起官網模特兒還好看，紛紛直呼：「裘莉永遠的女神」、「強大氣場沒辦法掩飾」、「行走的巨星」。

▲Loro Piana羊絨大衣以及Sesia 系列小牛皮包 。（圖／翻攝自品牌官網）