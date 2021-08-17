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SUPREME瘋狂再破表！把紐約地鐵車廂染紅、聯名SKITTLES出「彩虹糖」

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記者王蓁蓁 / 台北報導　圖 / 翻攝品牌官網

總是能一次次顛覆我們想像的潮流品牌SUPREME，跨界聯名早已不是什麼稀奇事，近日又再度帶來驚人之舉，攜手紐約地鐵大都會運輸署（Metropolitan Transportation Authority，簡稱MTA）直接將招牌的紅底白字SUPREME字樣佈滿車廂外，瞬間引發潮流迷們瘋狂熱議 ，另外，緊接著曝光的2021秋冬系列，與SKITTLES彩虹糖推出的聯名系列也吸睛指數破表。

▲supreme 列車+秋冬skittles聯名 。（圖／翻攝IG）

▲SUPREM早在2017年就與MTA合作推出限定版地鐵車票。

沒有最狂只有更狂，可以說是潮牌大神SUPREME的品牌標語了，這次直接包下整台紐約地鐵（MTA）車廂，搶眼的紅底白字遠遠看，就像立體的「SUPREME Box Logo」穿梭在地鐵，令潮流迷們忍不住想不顧疫情衝去朝聖。

不過，這也不是SUPREME第一次與紐約地鐵（MTA）合作，早在2017年聯手推出的限定版地鐵車票，原價不到200多元台幣的價格，甚至一度在網上炒賣到萬元以上，作為街頭潮流品牌先驅，SUPREME透過與地鐵跨界聯名方式，完美演繹了品牌起源於紐約街頭的文化。

▲supreme 列車+秋冬skittles聯名 。（圖／翻攝IG）

▲supreme 列車+秋冬skittles聯名 。（圖／翻攝IG）

▲supreme 列車+秋冬skittles聯名 。（圖／翻攝IG）

▲supreme 列車+秋冬skittles聯名 。（圖／翻攝IG）

▲SUPREME攜手SKITTLES彩虹糖推出聯名系列。

每個領域都不想放過的SUPREME，本季攜手SKITTLES彩虹糖推出聯名系列，是繼與美國知名喉糖品牌LUDEN’Ｓ打造史上最潮櫻桃糖果後，再度與甜食跨界合作，包括服飾、帽子、手套、頭套等配件單品都能看見SKITTLES招牌的彩色水果糖，繽紛的童趣模樣令人心情大好，最值得一提的是，SUPREME大改彩虹糖包裝，將原先寫有「SKITTLES」換成「SUPREME」字樣，並推出野莓、與原味兩種口味，絕對是此次聯名潮流迷們必收單品之一。

▲supreme 列車+秋冬skittles聯名 。（圖／翻攝IG）

▲彩虹糖「SKITTLES」直接變成「SUPREME」。

▲supreme 列車+秋冬skittles聯名 。（圖／翻攝IG）

▲SUPREME 2018年時聯名LUDEN’Ｓ打造最潮櫻桃糖果。
 

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關鍵字：

SUPREME, 聯名, SKITTLES, 潮流, 紐約, 地鐵, MTA

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