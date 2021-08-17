CHANEL粉餅盒變手袋、漸層11.12包美翻！　最新秋冬運動風爆款超多　

▲CHANEL最新秋冬高級時裝系列形象廣告 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

CHANEL（香奈兒）簡潔舒適的風格擄獲了多個世代女性，近期釋出最新秋冬高級時裝系列形象廣告，就以冬季運動為靈感展開，模特兒在法國東部小鎮中演繹經典斜紋軟呢套裝與連身工作服，令人看了心曠神怡。同時也曝光了新季重點包款，其中宛如粉餅盒造型的皮穿鍊晚宴小包勢必成為爆款單品！

▲CHANEL 來到法國東部梅傑夫取景，菱格紋連身工作服相當舒適。（圖／品牌提供）

CHANEL發佈秋冬高級時裝系列形象廣告，地點來到法國東部梅傑夫（Megève）小鎮，由攝影雙人組Inez & Vinoodh掌鏡，模特兒身穿黑色的菱格紋連身工作服，雙色短羊毛外套與豐盈份量感的靴款與裝飾毛毯，舒適之餘十分方便走動，完美了多場合穿搭的重要性。





▲斜紋軟呢套裝的各種搭配。（圖／品牌提供）

本次工藝手法多元，輕盈薄紗、刺繡亮片、天鵝絨與短羊毛材質相互碰撞，在經典的斜紋軟呢外套中，深桃紅色套裝被賦予了短版剪裁，穿著時露出腰線，同時能以珠寶腰鍊點綴，無疑是柔中帶剛的體現。黑色虹彩斜紋軟呢外套，則套在拼接斜紋軟呢口袋的半透明縐紗喬琪紗裙外，彰顯層次感，由此可見本季時而豐盈時而輕薄的穿搭感受。

▲粉藍粉紫漸層金屬光澤皮革11.12包款；多色CHANEL字樣印花菱格紋皮穿鍊口蓋包 。（圖／品牌提供）



當然小香迷都關注的新季包款中，11.12經典包款也在本季出現變化，注入了桃紅色緹花布料、粉藍粉紫漸層金屬光澤皮革，在方包輪廓中加入豐富色彩。另外小包控也有必敗單品，就屬粉餅盒造型的皮穿鍊晚宴小包，熟悉品牌彩妝的粉絲一定會心動，經典的正方輪廓加上了黑色皮革鏡面效果，成為最搶眼搭配，系列預計於9月中旬上市。

▲黑色皮革鏡面粉餅盒造型皮穿鍊晚宴包；黑色皮革菱格紋雙C LOGO晚宴包 。（圖／品牌提供）