14年不老女神「初音」在誠品開餐廳　三色糰子粉絲瘋搶好幾串

▲FANFANS粉粉首次與初音未來合作，於台北誠品武昌店開設聯名快閃主題餐廳。（圖／記者游鎧丞攝，以下同）

記者游鎧丞／台北報導

如果說現實演藝圈有「不老女神」，那講到虛擬偶像界的「女神」，初音未來（初音 ミク）絕對是名列前段班的熱門人選；畢竟以「電子音樂創作」作為設計初衷所發想而成的虛擬女歌手，自2007年初始版本發佈以來，初音高漲人氣可說是始終未見衰退，更連年舉辦了多場現場大型演唱會；為應援「DIGITAL STARS 2021」音樂企劃，FANFANS粉粉更首度與初音未來合作，於誠品武昌店2樓首度開設聯名快閃主題餐廳，不僅各項台灣限定周邊同步上架，光是精心設計的各項精緻料理，就讓一票粉絲難以「死守」荷包額度，爭相搶食一輪！

◆初音未來聯名主題餐廳資訊

－時間：2021.08.17至2021.09.30

－地點：FANFANS CAFÉ 粉粉快閃主題餐廳誠品武昌店

－內用線上預約：https://reurl.cc/R17dx6

－外帶線上訂餐：https://reurl.cc/NrA3ZQ

－電話預約：02-2383-1549

▲多項結合初音元素所量身打造的精緻主食、甜點、飲品，可說是讓一票粉絲爭相點單。

橫跨電子音樂、視覺藝術、電玩遊戲等各項領域的初音，應該可以說是近年來「跨界」跨得最成功的虛擬偶像；本次與FANFANS粉粉首度聯名登上台北誠品武昌店，自然也得釋出「寵粉」大利多；除了專屬限定主題設計場景外，諸如期間限定餐點、台灣獨家限定周邊、以及專為粉絲設計的互動活動，都讓該主題餐廳更添新意。

▲活動期間只要購買任一糖霜餅乾和系列飲品，即可隨機獲得特典杯墊一張。

像是本次各項主題餐飲，都巧妙地融入了可讓粉絲會心一笑的系列角色元素；像是初音未來的日式烤雞炊飯、鏡音連＆鏡音鈴的南瓜湯馥麵包餐、巡音流歌的粉紅醬筆管麵，再加上本次活動限定的專屬角色插卡與吸管套，如果沒有認真點過一輪，就別說你是「初音鐵粉」。

▲透過指定網站線上預約內用／外帶一份A套餐，即可獲得限量初音未來L夾一份，再加上各項限量周邊，粉絲們怎能錯過？

當然，作為一間聯名主題餐廳，自然少不了各項獨家周邊產品；本次FANFANS粉粉以台灣限定主圖，接連推出了T恤、帽子、毛巾、滑鼠墊、掛軸、馬克杯等多項產品，再加上本次DIGITAL STARS 2021音樂實體CD同場販售，也讓粉絲在享受美食之餘，也得多留些「扣打」搶購周邊。

有趣的是，本次FANFANS粉粉更祭出專屬COS-DAY活動；粉絲們只要在指定活動日當天COS初音未來所屬的Piapro系列任一角色，即可享主題餐廳內用餐飲9折優惠，喜愛初音的粉絲們可千萬別錯過了。

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