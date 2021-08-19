地墊350元起！奇奇蒂蒂「軟式硅藻土」超吸水　喵星人「防油」又柔軟

▲「快乾超吸水珪藻土軟式地墊 」（上）原價1380元、特價780元「TROMSO廚房防油皮革地墊2入超值組」（下）原價2198元、特價699元，點我購買。

文／C編

若要說居家必備物品，地墊絕對是其一，放在廚房、浴室，幫助吸水或是增添新的風格，「Her和她」推出兩款人氣暢銷地墊，包括廚房防油皮革地墊、珪藻土軟式地墊，可以加強吸水、防污，而且圖案超可愛，迪士尼的「奇奇蒂蒂」、線條簡單又很有特色的喵星人，放在家中看著就開心。

▲TROMSO廚房防油皮革地墊可捲起收納、清潔也很方便。

TROMSO廚房防油皮革地墊，採用PVC防油污皮革材質，一體發泡成型，無邊縫不會藏污更好清理，底部做了防滑紋路處理，120公分長、45公分寬，加上0.5公分的黃金厚度，踩在上面就如同踩在雲端一樣，軟綿舒適，做菜長時間站在上面也不累，此外，地墊材質屬「慢回彈」，因此防摔防撞，即便餐瓷不小心掉落在上面，也不易破裂。

此次推出的防油皮革地墊，有5隻可愛的喵星人，以黑、白、灰藍的大色塊組成，圖案鮮明又可愛，其中一隻叼著魚、還有一坨貓咪最愛玩的毛線球，不使用的時候可以捲起收納，完全不佔空間，而且兩入特價699元，等於平均每片不到350元，相當划算。

▲圖中上款，原價1380元、特價780元，點我購買。

不同空間適合不同地墊，硅藻土地墊具有吸水性強、乾燥快速的特性，較傳統織物製成的腳踏墊更方便，因此大受歡迎，軟式地墊又較一般款更為柔軟，並有止滑設計，最適合放在浴室門口。既然是家中必備，外觀一定要討喜，迪士尼授權的奇奇蒂蒂圖案，裝飾在家裡多了一分活力跟可愛。

Her推出「TROMSO廚房防油皮革地墊2入超值組」原價2198元、特價699元，平均一片不到350元，而「迪士尼正版授權快乾超吸水珪藻土軟式地墊 」原價1380元、特價780元，用對地墊，讓廚房、浴室都更清爽。

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▲「快乾超吸水珪藻土軟式地墊 」（上）原價1380元、特價780元「TROMSO廚房防油皮革地墊2入超值組」（下）原價2198元、特價699元，點我購買。