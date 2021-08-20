浪凡香水1079元！「光韻」日雜票選冠軍、韓國賣翻　「卡布里風情」好夏天

文／C編

夏天最怕汗味，只有妳保持性感香氣，絕對會讓人回頭率爆表！「Her和她」推出「LANVIN 浪凡熱銷款香水」，有4款任選，其中包含韓國熱賣第一名、在日本更履獲女性雜誌排行榜第一名的「光韻女性淡香精」，絕對要購買。

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▲LANVIN 浪凡熱銷款香水（四款任選）原價3200元、特價1079元。點我購買。



光韻女性淡香精 100ML

浪凡的光韻淡香精熱賣許多年，在台灣、日本甚至韓國一直很暢銷，在日本更履獲女性雜誌排行榜第一名，是很多櫻花妹都喜歡的香水，可見它的香氣受到很多女孩的肯定，前味以西西里島檸檬葉、綠色紫丁香帶出清爽奔放的氣息，中調紫藤花、綠茶、蜜桃花、紅牡丹展現出充滿女人味的優雅性感，基調以黎巴嫩白西洋杉、甜麝香、琥珀帶出香甜不濃郁的尾韻。

珍浪凡女性淡香精 100ML

前調氣味結合了多種果香，包括黑莓、覆盆子以及西洋梨等，酸酸甜甜，彷彿回到青春年華的時光隧道，中調藉由白蒼蘭、覆盆子、和牡丹花，傳達優雅低調，3種基調龍涎香、檀木香以及麝香，畫龍點睛般的詮釋了整個香氛的主軸，讓珍浪凡的風采，呼之欲出。

▲噴點香水，心情更好也更有魅力。（圖／Pexels）

花園光韻女性淡香精 100ML

浪凡花園光韻女性淡香精讓空氣中洋溢著少女歡愉氣息，多汁甜美的梨子做前調，帶出陽光般的明亮活力，優雅的小蒼蘭與新鮮的玫瑰點綴著淡雅的印度茉莉，宛如溫柔輕風拂過，基調則以白色麝香增添風情，猶如新鮮奶油香甜細滑，令人忍不住回眸嚮往。

卡布里風情淡香水 90ML

前調是柑橘與檸檬油精華，酸中帶甜，中調以葡萄柚樹的花瓣做為核心，優雅清新，調香師SophieLabbé更調配出特殊的香氣「海風」，在海風吹拂下柚子花，成為卡布里風情的中調，最後是漂浮木的香氣搭配白麝香，溫柔中留下一道神祕的清香。

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