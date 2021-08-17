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皮膚科醫師的痘痘護理5大誤區：痘痘貼、一天洗3次臉都是錯誤示範

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文／Squid　圖／pexels

痘痘肌膚的護理非常麻煩又惱人，不能太乾、也不能太滋潤，常常讓人搞得一個頭兩個大，有些更是嚴重的連飲食都要控制，日本有醫師就解釋痘痘護理5大誤區，看看你是否也經常做了錯誤的保養呢？

▲痘痘,肌膚,保養,醫師。（圖／pexels）

1.過度清潔

很多人總覺得痘痘肌膚就是臉部出油，所以拼了老命洗臉，一天洗個3、4以上，但其實這是錯誤觀念，皮膚清潔最多一天兩次，而且很多時候洗臉會摩擦肌膚，這樣很容易肌膚二度受傷，這是痘痘肌最大的禁區。

2.非常清爽的保養品

因為痘痘肌膚讓人感覺肌膚就是油油的，所以在保養上會特別挑選很清爽的款式，有些不僅清爽，還會有去除油脂的效果，這樣不僅會讓肌膚分泌更多油脂來保護肌膚，甚至會讓角質層變厚，造成毛孔更加封閉阻塞。在肌膚保養的同時，除了注意好保濕之外，建議挑選沒有致痘危機的產品。

▲痘痘,肌膚,保養,醫師。（圖／pexels）

3.使用痘痘貼

使用痘痘貼雖然可以達到很好的遮瑕效果，但很可能會讓痘痘更加惡化，因為座瘡桿菌屬厭氧菌，使用痘痘貼剛好把空氣隔絕，導致座瘡桿菌大量繁殖，當然就會讓痘痘更加嚴重。

4.用手擠痘痘

很多人認為把痘痘擠乾淨，肌膚就會好起來，雖然是沒錯，但像是手上的細菌很有可能就會跑進痘痘裡面，加速肌膚的惡化，建議還是到專業皮膚科進行去痘痘的治療，才能更加乾淨又徹底的清除痘痘。

▲痘痘,肌膚,保養,醫師。（圖／pexels）

5.護膚品可以治好痘痘

痘痘不是簡單的肌膚問題，它屬於皮膚病的範疇，也是特別難以治療的類型，尤其是痘痘已經持續生長3個月以上，建議還是遵循皮膚科醫師的治療方案，進行就診。

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關鍵字：

痘痘, 肌膚, 保養, 醫師

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