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39歲港劇女神產後復出美翻！「低胸花瓣裝」稱霸紅毯曬傲人身材

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▲陳法拉 。（圖／CFP）

▲港星陳法拉主演Marvel首部華人英雄片《尚氣與十環幫傳奇》 。（圖／CFP）

記者鮑璿安 ／台北報導

由梁朝偉、劉思慕與女星陳法拉主演的Marvel首部華人英雄片《尚氣與十環幫傳奇》，今（17日）在美國舉辦全球首映，雖然梁朝偉缺席，但39歲陳法拉與法籍老公Emmanuel Straschnov一同步上紅毯仍是備受矚目，因距離她產女還不到半年，但身材恢復神速，身穿一套桃紅色低胸裙裝亮相瞬間成為焦點。

陳法拉曾演出《衝上雲霄II》、《舞動全城》等戲劇，不光是港劇熟面孔，還擁有「國際華裔小姐亞軍」頭銜，一直以來頗受矚目，2019年低調2婚嫁給法籍老公Emmanuel Straschnov，今年2月產下一女，升格成為三口之家。

▲陳法拉 。（圖／CFP）

▲陳法拉 。（圖／CFP）

▲陳法拉身穿Giorgio Armani Privé 桃紅色高級訂製服 。（圖／CFP）

陳法拉在新電影《尚氣與十環幫傳奇》中飾演梁朝偉的妻子「Li」，在全球首映會紅毯上，陳法拉一頭披肩長髮十分氣質，與法國籍老公手牽手恩愛亮相，她身穿Giorgio Armani Privé 桃紅色高級訂製服，低胸設計完美襯托她的姣好身材，宛如花瓣般綻放在胸前，增添不少靈氣。

陳法拉接著轉至側面，整片白皙美背順勢脫穎而出，在紅毯上狀態讓粉絲驚艷。且絲毫看不出已經年近40歲，一舉一動依舊宛如少女，引發網友熱議：「氣質好優雅」、「身材恢復太快了」、「這套很適合她」。

關鍵字：

陳法拉, 尚氣與十環幫傳奇, 梁朝偉, Giorgio Armani Privé

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