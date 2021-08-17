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萬寶龍全球唯一6300萬鋼筆首度登台！整尾金龍抱4.69克拉巨鑽

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記者王則絲／台北報導

萬寶龍（Montblanc）最新推出的高藝術性限量書寫工具系列，向被列為世界文化遺產的中國萬里長城致敬，共打造5款極致夢幻奢華的鋼筆，其中全球僅限量一支的「龍吟萬里」整隻金龍爬滿筆身，並鑲嵌4.69克拉巨鑽、搭載音樂盒機關，要價驚人天價195萬歐元（約台幣超過6,300萬元），且本次為限量款1首度親臨台灣，著時難得能近距離欣賞稀世珍寶。

▲萬寶龍高藝術性「萬里長城」系列。（圖／品牌提供）

▲萬寶龍最新高藝術性系列已「萬里長城」為主題出發。（圖／品牌提供）

萬寶龍不斷突破工藝技術與創意設計的高藝術性系列作品，本次以三個建造萬里長城的古朝代秦朝、漢朝、明朝為主題，打造5款全球限量鋼筆，首次開發了富有彈性的Curved nib筆尖，可寫出書法的筆觸，尤其適合書寫中文；融入「毛筆」的形象，運用於筆桿末端，可說是史無前例的新奇設計。

▲萬寶龍高藝術性「萬里長城」系列。（圖／品牌提供）

▲萬寶龍高藝術性系列萬里長城限量款1—明·龍吟萬里，建議售價約1,950,000歐元。（圖／品牌提供）

系列中限量款1「明・龍吟萬里」以明代藝術品作為靈感，運用黃金雕刻出一整尾金龍，緊密鑲嵌藍寶石、紅寶石、碧璽，就像是龍鱗一樣散發閃耀色澤，並於頂端鑲嵌一顆4.69克拉的鑽石，此外，筆尾還首度配置了微型音樂盒，向中國宮廷樂中的「編鐘」致敬，如此繁複的工藝與頂級質量造就了超過6,300萬元台幣的天價，能夠親臨台灣實屬難得。

▲萬寶龍高藝術性「萬里長城」系列。（圖／品牌提供）

▲萬寶龍高藝術性系列向萬里長城致敬限量款5—明·琺藍瑞彩，建議售價約550,000歐元（約超過台幣1,800萬元）。

▲萬寶龍高藝術性「萬里長城」系列。（圖／品牌提供）

▲萬寶龍高藝術性系列向萬里長城致敬限量款10—漢·流金絲路，建議售價約200,000歐元（約超過台幣650萬元）。（圖／品牌提供）

限量款5「明・琺藍瑞彩」顏色對比就很搶眼，採用掐絲、內填兩大琺瑯技術，以象徵吉祥的雲圖搭配黃金雕刻立體守護獅，筆蓋頂端可開啟、內鑲嵌1.8克拉鑽石；限量款10「漢・流金絲路」筆桿中段的18K金絲刺繡工法尤其雅緻，卡拉哈里碧玉製的筆環處，還可看見以雕刻呈現孟姜女傳說的故事，筆尾鑲嵌黑、藍寶石、鑽石，增添奢逸氣息。

▲萬寶龍高藝術性「萬里長城」系列。（圖／品牌提供）

▲萬寶龍高藝術性系列向萬里長城致敬限量款88—秦·經文緯武，建議售價約歐元50,000（約超過台幣160萬元）。（圖／品牌提供）

▲萬寶龍高藝術性「萬里長城」系列。（圖／品牌提供）

▲萬寶龍高藝術性系列向萬里長城致敬限量款333，建議售價約NT＄867,200。（圖／品牌提供）

本系列限量款88「秦・經文緯武」，為紀念中國歷史上第一位皇帝秦始皇，以秦兵甲冑為設計靈感，採用白金打造，表面富有手工拋磨的粗糙青銅器感，筆蓋上還飾有取自睡虎地出土的秦簡古文；限量款333以實金雕刻鏤空龍圖騰盤繞筆身，底層紅色半透明亮漆則象徵火焰、吉祥。

►萬寶龍筆上「辦案」　找福爾摩斯蹤跡、放大鏡變筆夾

關鍵字：

萬寶龍, Montblanc, 高藝術性系列, 書寫工具, 鋼筆, 萬里長城, 天價, 龍吟萬里

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