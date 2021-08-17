Jisoo愛上「寶寶唇色」好顯嫩　Lisa紅色系唇釉挑戰火辣性感風

記者李薇／綜合報導

BLACKPINK成員Jisoo在隊內擔任領唱及門面，可愛又清唇的臉蛋備受時尚品牌喜愛，最近更是曬出Dior送她的一整盒全新的藍星唇膏，只見她挑選其中一支色號#219擦在唇上，就像是淺粉紅的顏色用起來特別顯嫩，完全就是寶寶級別的雙唇。

▲Jisoo喜愛嬰兒寶寶唇色。（圖／sooyaaa__ IG）



藍星唇膏是Dior旗下非常經典的唇膏系列，總共多達36種色選，包含絲絨特霧、摩登柔霧、經典緞光、迷幻金屬4種材質，如果說要挑選一支不容易出錯的色調，#999肯定是送禮的最好選擇，因為它是品牌最經典、明星的代表色。

▲Jisoo挑的這款唇釉也是偏自然玫瑰色選。（圖／sooyaaa__ IG）



Jisoo也不是第一次分享自己喜歡的唇彩顏色，之前她就在個人IG分享化妝的畫面，手上拿著唇釉，看得出來也是比較偏日常優雅的自然色選，立刻吸引365萬人按讚，讓網友忍不住敲碗唇釉色號，原來是出自Dior全新推出的超完美持久唇露 #458 白桃玫瑰。

▲Lisa則是比較喜歡火紅一點的色調。（圖／lalalalisa_m IG）



相較之下同團的成員Lisa就似乎比較喜歡紅一點的色調，之前她在個人IG也分享過自己喜歡M.A.C的特潤霧光唇釉，帶有霧感的橘紅色調，擦起來超級顯白，Lisa還搭配整個紅色的外套穿搭，展現出活力運動風。

M.A.C的特潤霧光唇釉也是日前才上市的新品，乳霜狀的滑順質地、高保濕潤澤又極致顯色，含摩洛哥堅果油、乳油木果油、小黃瓜萃取、大麥萃取的特潤護唇植萃複方，保濕長達12小時。

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