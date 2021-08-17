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2.8萬坪中友百貨落腳彰化！　超大廣場還有電影院2024年開幕

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▲台中中友百貨,彰化,第二停車場。（圖／翻攝Google Maps、中友百貨提供）

▲中友百貨進軍彰化，將於彰化第二停車場蓋萬坪百貨，此為台中友百貨外觀。（圖／中友百貨提供）

記者蔡惠如／綜合報導

在彰化市中心的第二停車場由中友百貨取得BOT經營權，規劃出高14層樓的大型百貨賣場，整體營業面積含停車場約有2.8萬坪，是首間進駐彰化市的大型百貨公司。中友百貨表示，除了百貨商場與美食餐廳之外，也會有電影院跟展演中心進駐，預計2024年開幕，屆時將是中台灣僅次於新光三越中港、台中大遠百的第三大百貨公司。

彰化市第二停車場原為平面式停車場，由彰化縣政府委託彰化市公所興辦BOT開發案，上網公開招標，由友聯經甄審會通過成為最優申請人，旗下中友百貨自然成為經營首選，其基地面積為2,150坪，預計營業面積加停車場可達2.8萬坪，可望紓解周遭商圈停車位不足的問題，並創造10米淨深的市民廣場，提供民眾能休憩散步、逛街購物看電影等休閒娛樂。

▲台中中友百貨,彰化,第二停車場。（圖／翻攝Google Maps、中友百貨提供）

▲彰化第二停車場現況。（圖／翻攝Google Maps）

第二停車場位於彰化市的黃金地段，周邊有大埔商圈、彰基、秀傳等大型醫院及成功休憩公園、兒童遊樂場，生活機能充足。中友百貨總經理劉嘉誠表示，中友百貨明年即將滿30周年，在地深耕經營，會員高達80萬人，未來將規劃百貨商場、美食餐廳、電影院、展演中心等服務項目，還有採用車牌辨識系統與多元支付智慧立體停車場。

彰化縣市長期未有大型百貨進駐，消費者逛街購物都是跑到台中市，台中百貨消費市場的20%營收是由彰化縣民眾貢獻。中友百貨表示，主顧客中來自彰化的會員也超過10%，未來在彰化市開設分店，預計可吸引彰化縣市以及雲林、南投等地消費民眾前往。而在地民眾也即將有個假日休閒新去處！

關鍵字：

中友百貨, 彰化, ＢＯＴ, 中部百貨

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