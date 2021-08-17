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頸紋超顯老！皮膚科醫師教「淡化改善法」　預防3招超重要

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▲▼ 頸紋超顯老！皮膚科醫師教改善秘訣。（圖／翻攝ＩＧ）

▲做好防曬、保養，就能延緩頸紋出現時間和速度。（圖／翻攝IG@moeka_nozaki、@thanks_kim）

編輯／Amanda

現代人駐顏有術，光看臉都比實際年齡年輕很多，但真正會暴露年齡的不是臉，而是頸紋，只注重臉部肌膚保養而忽略頸部，小心頸紋讓你老10歲！在小紅書上擁有高人氣的皮膚科醫師丹妮就從不同類型頸紋分析，教你如何改善頸紋，更用3招預防頸紋出現。

▲▼ 頸紋超顯老！皮膚科醫師教改善秘訣。（圖／翻攝ＩＧ）

▲不良姿勢和生活習慣也會加速頸紋出現。（圖／翻攝IG@thanks_kim）

皮膚科醫師指出，頸紋的生成有先天性和後天性，先天性頸紋在年幼時就會出現，像是年輪一樣，一圈圈繞在脖子上，是典型的橫行斷裂紋，會索著生活習慣和年齡的鄒佳，逐漸地加深和變寬。

後天性頸紋則是小時候沒有，隨著年齡增長才逐漸出現，大多會出現在30歲以後。後天性頸紋又分成兩種，一種是像先天性頸紋一樣是橫行的，是由於一些不良生活習慣、肌膚的光老化、膠原蛋白流失等產生的衰老性改變；另一種則是順著脖子，往上向喉嚨、往下向鎖骨方向延伸的豎紋，這是由於肌肉的張力以及肌肉長期反覆運動所產生的。

針對該如何改善頸紋，則分為2種狀況：

1.針對後天性較輕微頸紋，可使用含有A醇或維生素E的乳霜、頸霜或身體乳，幫助抗老、刺激膠原再生，但要記得白天要做好頸部防曬。也因有一些頸紋是由於乾燥及肌膚有過多的老廢角質堆積而成，可使用含有水楊酸、果酸類的頸霜、面霜或身體乳來塗抹，幫助肌膚代謝老廢角質，也有很好的保濕效果。

2.而若是先天性或後天性比較深的頸紋，則需要靠醫美才能改善。

 ▲▼ 頸紋超顯老！皮膚科醫師教改善秘訣。（圖／翻攝ＩＧ）

▲保養、擦防曬時都別忘記要帶到頸部。（圖／翻攝IG@laneige_kr）

醫師也建議，與其等頸紋出現才來辛苦改善，不如好好預防頸紋的出現，而做好以下3點就能幫助讓頸紋生成的速度減緩許多。

1.做好頸部防曬

長時間的紫外線照射，會讓肌膚的真皮膠原蛋白變性，而肌膚失去彈性後，就會出現下垂、紋路等狀況。

2.改變不當姿勢

像是長時間低頭滑手機、枕頭高度過高或含胸駝背等不良姿勢，都會加速頸紋的出現，除了多注意使用3C的姿勢，盡量維持平視不要低頭，平時也要注意抬頭挺胸，枕頭高度也要適當，盡量不要側躺。

3.頸部也要保濕抗老保養

平時做臉部保養時，別忘了要帶到脖子，尤其像是含有視黃醇、多胜肽、玻色因等抗衰老成分的保濕霜也要塗抹到頸部。

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關鍵字：

保養, 護膚, 脖紋, 頸紋, 淡化, 改善, 預防, 皮膚科醫師, 醫生, 建議

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