「最愛互相折磨」星座情侶檔Top 3！　獅子配摩羯不結婚很難收場

▲最愛互相折磨的3大戀人星座 。（示意圖／翻攝自unsplash，以下同）

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兩人能夠互相熟悉彼此、進而交往本身就是不容易的事情，有些情侶恩愛之外，時常打打鬧鬧互相「折磨」，其實這也是一種樂趣，而且越吵越是分不開，因為再也找不到能夠這樣相互吵鬧的另一半，以下就公開最愛互相折磨的3大戀人星座組合，不結婚實在很難收場！

Top 3 獅子座與摩羯座

獅子座與摩羯座其實某些特質很像，兩人都屬於領導類型人物，很有自己的主見，並且不會隨波逐流，但換成戀人關係時，總要學會前進與後退，相互磨合。其實獅子與摩羯剛在一起時少不了吵架環節，誰都希望對方能夠聽自己的，但是越磨合也會越熟悉對方的地雷點，也就漸漸習慣了分不開了。

Top 2 雙子座與天蠍座

雙子座的樂觀開朗讓他們很容易受到到周圍的人喜愛，但相對而言也不太會看人臉色，尤其是遇上了陰晴不定的天蠍，在心中產生小劇場的時候，萬一還是搞不清楚狀況，煽風點火就慘了。偏偏雙子就希望當下的事情能夠當下解決，一個熱情一個愛冷戰，遇上了的確是相互折磨，不過換句話說，也只有雙子治得了天蠍，根本就是相愛相殺。

Top 1 牡羊座與巨蟹座

巨蟹座的情緒十分細膩，期待自己說過的話對方都能夠牢牢記住，但遇上了粗枝大葉的牡羊座，經常會因為一些雞毛蒜皮的小事吵架，連雙方友人都常聽到他們感情上的抱怨，不過這其實都是甜蜜的負擔，而且幾乎成為了兩人感情中的重要片段，越是相互折磨越有意思。

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