fb ig video ETtoday search mobile

「最愛互相折磨」星座情侶檔Top 3！　獅子配摩羯不結婚很難收場

>

▲▼星座 。（圖／翻攝自unsplash）

▲最愛互相折磨的3大戀人星座 。（示意圖／翻攝自unsplash，以下同）

編輯／Ann

兩人能夠互相熟悉彼此、進而交往本身就是不容易的事情，有些情侶恩愛之外，時常打打鬧鬧互相「折磨」，其實這也是一種樂趣，而且越吵越是分不開，因為再也找不到能夠這樣相互吵鬧的另一半，以下就公開最愛互相折磨的3大戀人星座組合，不結婚實在很難收場！

Top 3 獅子座與摩羯座

獅子座與摩羯座其實某些特質很像，兩人都屬於領導類型人物，很有自己的主見，並且不會隨波逐流，但換成戀人關係時，總要學會前進與後退，相互磨合。其實獅子與摩羯剛在一起時少不了吵架環節，誰都希望對方能夠聽自己的，但是越磨合也會越熟悉對方的地雷點，也就漸漸習慣了分不開了。

▲▼星座 。（圖／翻攝自unsplash）

Top 2 雙子座與天蠍座

雙子座的樂觀開朗讓他們很容易受到到周圍的人喜愛，但相對而言也不太會看人臉色，尤其是遇上了陰晴不定的天蠍，在心中產生小劇場的時候，萬一還是搞不清楚狀況，煽風點火就慘了。偏偏雙子就希望當下的事情能夠當下解決，一個熱情一個愛冷戰，遇上了的確是相互折磨，不過換句話說，也只有雙子治得了天蠍，根本就是相愛相殺。

Top 1 牡羊座與巨蟹座

巨蟹座的情緒十分細膩，期待自己說過的話對方都能夠牢牢記住，但遇上了粗枝大葉的牡羊座，經常會因為一些雞毛蒜皮的小事吵架，連雙方友人都常聽到他們感情上的抱怨，不過這其實都是甜蜜的負擔，而且幾乎成為了兩人感情中的重要片段，越是相互折磨越有意思。

►冠軍是大魔王！網公認「最不想交往星座」Top 3 　射手超難駕馭

►「絕不主動聯絡」的佛系星座Top 3 ！　水瓶傲嬌、冠軍跌破眼鏡

►「宅家就吵架」的3大星座組合！牡羊遇水瓶理智線必斷、冠軍是這對

關鍵字：

星座, 運勢, 獅子座, 摩羯座, 雙子座, 天蠍座, 牡羊座, 巨蟹座

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

MOYNAT「迷你積木包」夢幻破表

MOYNAT「迷你積木包」夢幻破表

ET Fashion

推薦閱讀

2022「澳洲消防員月曆」出爐！搜出鮮肉IG必追　滿滿腹肌超養眼

2022「澳洲消防員月曆」出爐！搜出鮮肉IG必追　滿滿腹肌超養眼

「3星座」看似傻氣私下超精明！射手認：什麼都說好，其實是懶得理

「3星座」看似傻氣私下超精明！射手認：什麼都說好，其實是懶得理

吃軟不吃硬「3大星座」 獅子只能哄，Top1鐵了心和你槓到底

吃軟不吃硬「3大星座」 獅子只能哄，Top1鐵了心和你槓到底

拒絕脫妝土石流！「5款輕底妝」推薦，薄透就像沒上妝 宋慧喬貼身裙勒出「180模特長腿」　秀智雪白天鵝頸、鎖骨齊發美翻 性感歌后發福判若兩人！「運動裝腫一圈」網卻罕見大讚：真性情 「最愛互相折磨」星座情侶檔Top 3！　獅子配摩羯不結婚很難收場 頸紋超顯老！皮膚科醫師教「淡化改善法」　預防3招超重要 日本人超愛台灣「古早味雞蛋糕」！食譜公開　做起來一點都不難 無印良品「小白鞋」出新的了！　日常最實穿、超高CP值必須入手

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面