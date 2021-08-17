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Le Creuset特賣3折起限時6天　康寧餐具「不到半價」想買爆

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▲Le Creuset、康寧居家特賣。（圖／業者提供）

▲Le Creuset、康寧不約而同推旗下居家特賣。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

疫情推波助瀾讓大家更重視居家生活，尤其很多民眾開始領略自家下廚的樂趣，近期2間來自法國與美國的知名餐具品牌，不約而同推出特惠方案，餐具就是食物的臉，趁此時入手絕對是好時機，Le Creuset年度特賣8／20開跑，優惠3折起；康寧則在特定網購通路推出最低4.5折的超特價，趁佛心促銷快來買爆吧！

▲Le Creuset、康寧居家特賣。（圖／業者提供）

法國鑄鐵鍋具Le Creuset 因應後疫情時代的自煮日常，從8／20至8／25限時6天，推出「夏日購物嘉年華」年度回饋特賣會，打出超過600 件各式熱銷經典鑄鐵鍋具、瓷器及調理配件，優惠折扣3折起，且單筆消費滿額還能立即折抵，消費滿萬元可再折500元，消費滿2萬元可現折1,000元，最高可折抵到5,000元，當天下午1點起開放入場，現在先做功課列清單啦。

▲Le Creuset、康寧居家特賣。（圖／業者提供）▲Le Creuset、康寧居家特賣。（圖／業者提供）

▲特賣還有每日一物，價格超有誠意。（圖／業者提供）

美國知名餐具康寧，近期則推出多款新品，包括微笑三色堇、幾何塗鴉玻璃保鮮盒與米奇米妮防爆玻璃提把隨行杯，微笑三色堇餐盤採用天然石英砂為原料，具有厚度薄與重量輕的特色，而且不易破裂，且符合多種家電規格，微波爐、洗碗機、烤箱均適用，是家中有小孩的餐具首選。

▲Le Creuset、康寧居家特賣。（圖／業者提供）

▲微笑三色堇餐盤系列。（圖／業者提供）

近期也在特定網購路推出促銷方案，而且很有誠意，原價2,230元的微笑三色堇餐盤5件組，特價999元，約打4.5折；迪士尼米奇／米妮隨行杯550ml 2件組，原價2,380元，特價1,190元。

▲Le Creuset、康寧居家特賣。（圖／業者提供）▲Le Creuset、康寧居家特賣。（圖／業者提供）

▲米奇／米妮防爆玻璃提把隨行杯2入組，原價2,380元，特價1,190元。（圖／業者提供）

▲Le Creuset、康寧居家特賣。（圖／業者提供）

▲CORNINGWARE 康寧餐具塗鴉米奇玻璃保鮮盒超值5件組，原價1,790元，特價999元。（圖／業者提供）

關鍵字：

Le Creuset, 康寧, 優惠, 特賣, 促銷, 餐具

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