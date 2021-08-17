宋慧喬貼身裙勒出「180模特長腿」　秀智雪白天鵝頸、鎖骨齊發美翻

記者王則絲／台北報導

韓女星宋慧喬近日登上韓版《VOGUE》9月號封面，率先釋出的兩張封面大片中，宋慧喬身穿極貼身的粉色針織套裝，短版＋高腰的搭配讓嬌小的她瞬間拉長比例，從原本160cm被拍成了180cm的模特兒大長腿；另一韓劇一線女星裴秀智，近日則是盛裝出席活動，優雅的一字領蕾絲服裝下，雪白天鵝頸、鎖骨線條和直角肩通通一覽無遺。

39歲女星宋慧喬一直以來都保養得宜，不只皮膚吹彈可破，身材也絲毫沒有走鐘過，近期擔任雜誌封面人物，宋慧喬穿上代言精品FENDI 2021秋冬新裝，淡粉色的兩件式針織套裝，激短版上身僅包覆到胸線下緣，宋慧喬索性將針織裙拉到肋骨穿，以拉長身形比例。

加上宋慧喬梳起All Back油頭，顯得臉又更小了，身高約160公分的她，從畫面上看起來根本就是180公分的模特兒身材，彷彿「胸下全是腿」，上身效果之好令粉絲都大讚：「身材不夠完美不能穿」、「要小腹很平才能駕馭」、「這腿有兩百公分長吧？」

▲秀智現身活動現場。（圖／翻攝自IG@skuukzky）



秀智近期公開亮相不多，日前則是終於出席了DIOR的快閃店活動，當天秀智綁起氣質公主頭，身穿蕾絲平口上衣和高腰長裙，搭配中性風格軍靴，甜中帶點酷味，還大方秀出雪白香肩，纖細的天鵝頸、鎖骨線條，以及訓練有成的直角肩，亦增添不少女人味。

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