陸劇《北轍南轅》金句盤點：包容和遷就本來就是愛情標配

▲陸劇《北轍南轅》台詞字字戳心。（圖／翻攝自微博/愛奇藝，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

陸劇《北轍南轅》講述著五個女人的故事，環繞著親情、愛情、友情與家庭關係的拉扯，其中講述愛情的經典台詞尤其深刻，若你仍在情海浮沉，以下字句必須聽仔細！

#我們不能拿青春明碼標價，是你的五年，也是人家的五年，時間對你們倆來說最公平了。

不少女生愛情長跑多年後分手，總為逝去的青春感到不值，要知道你的另一半也花了同樣時間陪伴你，逝去的時間對兩人是非常公平的，誰也不虧欠誰。

#包容和遷就本來就是愛情裡的標配。

一段愛情能夠走得長久，兩人都必須丟掉一點自我，包容和遷就是必須，如果一方不肯付出，兩人關係終究失衡，很難繼續走下去。

#一段穩定而長久的情感關係，那必須是供需關係。

愛情不就是這樣，一個肯給，一個肯收，他能提供你要的安全感，而他能從你這邊得到歸屬感，說白了就是供需關係，畢竟誰也不願意做賠本生意。

#得把自己活好了，才有資格照顧身邊的人。

在愛別人之前，先學會愛自己，把自己狀況顧好了，才有餘力去愛、照顧身邊的人，這句話不只可以運用在愛情，友情和親情都適用。

#兩個人在一起，是互相欣賞，走得下去，是互相包容。

愛情的最初是互相欣賞，兩人有默契一起攜手同行，這條路上有爭執、磨合，如果不懂得包容，很容易分道揚鑣，能陪你走到最後的人，都是因為彼此包容、扶持。

►伊能靜給女生的5個戀愛忠告：「他對你好至少要如你，絕不能低於你」